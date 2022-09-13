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Bakan Kurum: Heyecanla saat 14'ü bekliyoruz
GÜNDEM 13.09.2022, 13:12
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Bugün açıklayacağımız sadece bir konut projesi değil. 250 alt sektörü etkileyecek, yeni istihdam alanları oluşturacak, ekonomiyi büyütecek” dedi.ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, sosyal medya hesabından sosyal konut projesiyle ilgili paylaşımda bulundu.
Kurum paylaşımında, bugün açıklanacak projenin sadece bir konut projesi olmadığının altını çizerek, "250 alt sektörü etkileyecek, yeni istihdam alanları oluşturacak, ekonomiyi büyütecek, sanayide çarkları hızlandıracak, üretime katkı sağlayacak dev bir yatırım. Heyecanla 14.00'ü bekliyoruz" dedi.
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