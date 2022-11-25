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Bakan Kurum: Düzce'de 71 bina acilen yıkılacak

GÜNDEM 25.11.2022, 17:21
Bakan Kurum: Düzce'de 71 bina acilen yıkılacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Düzce'de 71 bina, 136 bağımsız bölümün acilen yıkılacağını açıkladı.DÜZCE (İGFA) - Düzce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ile deprem bölgesine gelen devletin zirvesini ağırladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un inceleme yaptığı Düzce ve ilçeleri için önemli kararlar alındı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ve il bürokrasisinin yoğun inceleme ve toplantılar yaptığı ziyaretlerde Düzce Valiliği'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Düzce’de acil olarak yıkılması gereken ağır hasarlı 71 bina olduğunu belirterek 600’ü aşkın saha personelinin aralıksız hasar tespit çalışması yaptığını söyledi.

Hasar tespit çalışmalarının il genelinde yüzde 70 oranında tamamlandığına dikkat çeken Bakan Kurum, "Şu an itibariyle bize gelen taleplerin bir kısmını karşıladık. Hasar tespit çalışmalarına baktığımızda; Düzce genelinde %70’i tamamlandı. Toplamda 4 bin 316 binada 15 bin bağımsız bölümde hasar tespit çalışmaları şu an itibariyle yapılmış oldu. Bu kapsamda Gölyaka merkezde 6 binamızı acil yıkılacak olarak belirledik. Cumayeri’nde 7 bina  9 bağımsız bölüm, Çilimli’de 5 bina 9 bağımsız bölüm, merkez üssü Gölyaka’da 23 bina 42 bağımsız bölüm, Gümüşova’da 9 bina 16 bağımsız bölüm, merkezde bilhassa yapı stokunun eski olduğunu tespit ettiğimiz alanlar bunlar; 21 bina 31 bağımsız bölüm olmak üzere Düzce genelinde acil yıkılacak ağır hasarlı 71 bina 134 bağımsız bölüm tespit edildi. Tabii bu tespitlerle birlikte kira, eşya ve taşınma yardımları vatandaşlarımıza veriyoruz. Vatandaşlarımızı güvenli alanlara taşıdıktan sonra yıkım sürecini de Valiliğimiz koordinasyonunda yürüteceğiz" dedi.

10 MİLYON TL BELEDİYELERE, TOPLAM 27 MİLYON TL DÜZCE’YE GÖNDERİLDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte basın açıklaması yapan Bakan Murat Kurum, binası hasarlı olan vatandaşların bilgi alacağı noktaları ve Düzce’ye ilk etapta gönderilen destek ödemelerinden de söz etti.

Bugüne kadar yaptığımız hasar tespit çalışmalarını E-Devlet üzerinden hasartespit.gov.tr adresinden vatandaşların öğrenebileceğini belirten Bakan Kurum, "Evleri az hasarlı ya da hasarsız olarak tespit edilen vatandaşlarımız evlerine girebilirler. Ağır hasarlı evleri olanlar, zaten bu da uygulamada net bir şekilde tarif ediliyor; evlerine giremeyecekler. Binaların taşınma ve yıkım sürecini birlikte yürüteceğiz. Tabii bu noktada bir yandan hasar tespitini yaparken bir yandan da altyapı elektrik doğalgaz işlerine ilişkin hasarları giderme çabası içindeydik. Belediyemiz ve İller Bankamız birlikte ufak altyapı hasarları vardı içme suyu, kanalizasyon ve yağmur hattı gibi ekiplerimiz hızlı bir şekilde giderdi. Şu an şehrimizde içme suyu ulaşmayan hiçbir bölgesi bulunmuyor.  İller Bankası Genel Müdürlüğü aracılığı ile altyapı harcamaları için belediyelerimize 10 Milyon TL kaynak aktardık” diye konuştu.

Bakan Kurum açıklamasında TOKİ tarafından başlatılan sosyal konut projesine yeni yapılacak konutların da dahil edileceğini söyleyerek kentsel dönüşümün önemine dikkat çekerek, 25 bin konutun dönüşümünün devam ettiğini duyurdu.

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