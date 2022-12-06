Bakan Kurum: Düzce'de 581 bina daha yıkılacak

Düzce'de tamamlanana hasar tespit çalışmaları ardından yıkılacak 791 yapının var olduğu açıklandı. Yıkılacak binalardan 210'unun yıkıldığı kaydedildi.ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Düzce'de 23 Kasım 2022 tarihinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından kesin hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

Bakan Kurum açıklamasında, 66 bin 172 bina, 166 bin 375 bağımsız birimin incelendiğini belirterek, "Yıkılacak, ağır hasarlı 791 yapı var. 210 binanın yıkımını tamamladık, yenileri için ihale sürecini başlattık. Vatandaşlarımıza sağlıklı konutlarımızı hızla yapacağız" ifadelerine yer verdi.

https://twitter.com/murat_kurum/status/1600021495417163778