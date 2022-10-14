Bakan Kurum'dan 'sıfır atık festivali'ne tam not

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 'Sıfır Atık Festivali'ne katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın stantları dolaştı. Bakan Kurum, festivale tam not verdi.KOCAELİ (İGFA) - Türkiye’de yerel yönetimler düzeyindeki en kapsamlı dönüşüm seferberliği olan ve “Daha azıyla daha çok dünya” temasıyla düzenlenen Sıfır Atık Festivali’nin açılış programına katılan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katıldı.

Sıfır Atık Festivali kapsamında Kocaeli Kongre Merkezi’nde hazırlanan geri dönüşüm stantlarını ve alanı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile birlikte gezen Bakan Kurum beğenilerini dile getirerek, “Sıfır atık hareketiyle sadece ülkemiz için değil tüm dünya için yeni bir yaşam kültürü inşa etmek zorundayız” dedi

Festival alanındaki stantları gezen Bakan Kurum ile Başkan Büyükakın, 34 farklı alanda 80’i aşkın ileri dönüşüm atölyesi ve 9 atıksız ürünler sergisini çok beğendi.

Daha azıyla daha çok dünyanın bu stantlarda olduğunu dile getiren Bakan Kurum, “Şu an dünyamız bir nokta 2 santigrat derece ısınmış durumda. Eğer önlem almazsak çocuklarımıza, geleceğimize yaşanabilir bir dünya maalesef bırakamayacağız. Nüfus artacak, ihtiyaçlar artacak, kuraklık artacak. Su kaynakları ve toprak şu anki haliyle kalacak. Dolayısıyla biz kaynaklarımızın sonsuz olmadığı bilinciyle anlayışıyla çalışmak zorundayız. Sahip çıkmak zorundayız. İşte bu küresel bir çevre seferberliği bu manada çok çok önemli. Sıfır atık hareketiyle sadece ülkemiz için değil tüm dünya için yeni bir yaşam kültürü inşa etmek zorundayız” diye konuştu.