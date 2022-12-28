Bakan Kurum'dan 'poşet' açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan karara ilişkin bir açıklık getirdi ve plastik poşet fiyatının değişmediğini söyledi.ANKARA (İGFA) - Hatırlanacağı gibi bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre aralarında plastik poşet dahil bazı ürünlerin geri kazanım katılım paylarında artışa gidilmişti.

Kamuoyunda 25 kuruş tutarındaki plastik poşetlerin fiyatlarına zam getirilip getirilmediğine yönelik tartışma oluşturdu.

Söz konusu zam haberinin ayrıntısını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Ne dediysek o" diyerek paylaştı.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vatandaşlarımız için plastik poşet yine 25 kuruş.Marketlerin devletimize ödeyeceği ve çevre projelerimizde kullandığımız plastik poşet geri kazanım katılım payı 38,5 kuruş olarak belirlendi" dedi.

https://twitter.com/murat_kurum/status/1608022066359599106