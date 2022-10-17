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Bakan Kurum'dan 'konut arsası' detayı

GÜNDEM 17.10.2022, 13:46
Bakan Kurum'dan 'konut arsası' detayı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ projesinde konut arsalarıyla ilgili detayları paylaştıANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir milyon konut arsası projesinde, altyapının TOKİ tarafından yapılacağını, elektrik, su, kanalizasyon, stabilize yol altyapılarının 2 yılda etaplar halinde tamamlanacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabından, "İlk Evim Arsa Projesi. Bir milyon konut arsası" paylaşımında bulunan Bakan Kurum, 350 ile 500 metrekarelik arsalardaki konutlar, en fazla brüt 150 metrekare olacak, zemin artı 4 ve artı 5 katı geçmeyeceği, hak sahiplerinin çoğunluk sağlar ve inşa konusunda yardım talep etmesi halinde TOKİ Başkanlığı'nın destek olacağını vurguladı.

Planları onaylanan, hak sahibi belli olan arsaların tapuları, aralık ayı itibarıyla verilmeye başlanacağını kaydeden Bakan Kurum, "Arsaların altyapı çalışmalarını TOKİ yapacak. Elektrik, su, kanalizasyon, stabilize yol altyapıları 2 yılda etaplar halinde tamamlanacak.  Konut için de 2 yıl şartı olacak, iki yılda konutu bitiremeyen hak sahiplerinden arsası, ödemiş olduğu paranın yüzde 10'u kesilerek geri alınacak" ifadelerine yer verdi.

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