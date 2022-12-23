Bakan Kurum'dan 'Başka dünya yok' farkındalığı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından kendisinin de rol aldığı ‘Çevre Müfettişi’ adlı kısa filmi paylaşarak, ‘Başka dünya yok’ ifadelerini kullandı.ANKARA (İGFA) - Bakan Kurum’un da rol aldığı kısa filmde çevre müfettişi Ayşe, mahallesinde çevreyi kirletenleri uyarıp, tekrarı halinde Alo 181’e bildiriyor. Mahalledeki esnafla olan konuşmasında beklediği etkiyi oluşturmasa da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile mahalleye gelince herkesi şaşırtıyor.

Çöplerini ayrıştıran Tahsin amcayı örnek davranışından dolayı tebrik eden Bakan Kurum, “Ayşe sizden bana bahsetti" diyerek, çöpleri her gün böyle ayrıştırmanın değerli olduğunu belirterek, bakanlık olarak yaptıkları çalışmalar özetliyor.

Kısa filmi Bakan Kurum, sosyal medya hesabından "Başka dünya yok" mesajıyla paylaştı.

https://twitter.com/murat_kurum/status/1605978389126344705