Bakan Kurum açıkladı... TOKİ binaları nasıl sağlam kaldı?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından TOKİ konutlarına ilişkin bir açıklama yaptı. Bakan Kurum, 'TOKİ binaları nasıl sağlam kaldı?' sorusuna yanıt verdi.ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ binalarının nasıl sağlam kaldığı yönündeki soruya sosyal medya hesabından videolu yanıt verdi.

Bakan Kurum, sağlamlık konusundaki soruya, "Doğru zemin, doğru teknikle.." yanıtını veren Bakan Kurum, videolu paylaşımda, "İstişareler sonucu belirlediğimiz yeni yerleşim yerlerimizde de doğru zemini bulmak için mikro bölgeleme ve zemin etüdü çalışmalarımız hızla devam ediyor." ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/murat_kurum/status/1627231875277246465