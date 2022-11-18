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Bakan Kurum açıkladı... Başvuru sayıları belli oldu
GÜNDEM 18.11.2022, 15:50
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan "İlk Evim İlk İş Yerim Projesi"nde başvuru sayıları belli oldu.ANKARA(İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk Evim İlk İş Yerim Projesi" kapsamında, arsa için 1 milyon 177 bin 56, iş yeri için 73 bin 135 başvuru yapıldığını açıkladı.
Bakan Kurum, arsaya başvuraların 1 milyon 177 bin 56, iş yeri için ise 73 bin 135 olduğunu duyururken, müstakil arsa için 956 bin 79, müşterek arsa için 220 bin 977 başvuru olduğunu kaydetti.
Bakan Kurum paylaşımına, "Şimdiden hayırlı olsun" notunu düştü.
https://twitter.com/murat_kurum/status/1593562149846241281
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