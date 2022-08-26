Bakan Kurum açıkladı... Asbestli gemi Türk kara sularına girmeyecek!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'NAE Sao Paulo' isimli gemi için verilen şartlı notifikasyon onayının iptal edildiğini duyurarak, geminin Türk karasularına girmesine izin verilmeyeceğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Brezilya’dan gelen ve çevre kuruluşlarının tepkisini çeken NAE Sao Paulo gemisiyle ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum imzalı yapılan yazılı basın açıklamasında NAE Sao Paulo isimli eski askeri uçak gemisinin Türkiye'de Sök Denizcilik Ltd. Şti. tarafından sökülmek üzere ithal edilmesi için sunulan notifkasyon başvurusuna 30 Mayıs 2022 tarihinde şartlı onay verdiklerinin altını çizdi.

Sürecin başından bu yana tarafı oldukları Basel Sözleşmesi gereğince tehlikeliş herhangi bir olumsuzluğun olması durumunda gemiyi hiçbir tereddüte yol açmadan kabul etmeyeceklerini defaten paylaştıklarını ifade eden Bakan Kurum, "Gemiyle ilgili Brezilya Federal Bölge Mahkemesi'nin ithiyatı tedbir karar alması üzerine verilen şartlı onayın yerine getirilmesi amacıyla 9 Ağustos 2022 tarihli yazıya Brezilya Yetkili Otoritesi IBAMA'ya ve Sök Denizcilik Ltd. Şti. firmasına mahkeme kararlarının ve geminin ülkeye gelmeden önce yeniden heazırlanmasın 'Tehliklei Madde Envanter Raporu'nun sunulmasını istedik. Gelinen noktada bakanlığın denetim ekipleri gözetiminde notifikasyonm şartında yer almasına rağmen ikinci bir denetim sürecin işletilmemesi ve söz konusu raporun bakanlığa sunulmaması üzerine notifikasyon onayı iptal edilmiştir" denildi.

Bugüne kadar söküm işlemleri için Türkiye'ye gelen her gemide mevzuata uygun olarak hep uluslararası hukukun gereğini yaptıklarını belirten Bakan Kurum, yazılı açıklamasında "Sadece NAE Sao Paulo gemisinde değil, tüm gemilerde de sürecin her aşamasına yakından takip ettik. Milletimiz müsterih olsun. Bundan sonra da izin vermeyiz" ifadelerini kullandı.