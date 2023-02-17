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Bakan Kurum: 85 bin yıkık ve ağır hasarlı! Mart'ta eş zamanlı başlayacağız

GÜNDEM 17.02.2023, 16:18
Bakan Kurum: 85 bin yıkık ve ağır hasarlı! Mart'ta eş zamanlı başlayacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezleri depremlerin ardından hasar gören Adana’da yaptığı açıklamada, 332 bin 947 bağımsız bölümden oluşan 84 bin 726 bina yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit edildiğini söyledi.ADANA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yeni yerleşim yerleri için güvenli bölgeler tespit etmek amacıyla Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman’ın ardından bugün de Adana’da havadan ve karadan incelemelerde bulundu.

Adana merkezde koordinasyon toplantısına katılan Bakan Kurum, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü’nde yapılan koordinasyon toplantısından sonra Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile birlikte Adana 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü’nde ortak basın açıklamasında bulundu.

Bakan Murat Kurum, Kahramanmaraş’ta hem hasar tespit, hem de yeni yerleşim yerlerinin çalışmalarını bugün de Adana’da olduğu gibi yerinde görmek, incelemek üzere ziyaret gerçekleştirdiklerini, birazdan da Osmaniye’ye gideceğini söyledi. Bakan Kurum, “Tarım, Orman Bakanımız, valimiz, milletvekilerimiz, belediye başkanlarımız, yine bu şehrin tüm dinamikleriyle az önce burada da Adana’mızın genel değerlendirmesini yaptık. Ve depremin ilk anından itibaren cansiperane bir şekilde çalışan tüm gönüllülerimize, ekiplerimize, AFAD’ımıza, UMKE’mize, itfaiyemize, emniyet güçlerimize çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun” dedi.

Bakan Kurum, aynı anlayışla 7 gün 24 saat çalışmaları yürüteceklerini belirtirken, “Bir taraftan hasar tespit, bir taraftan geçici barınma, bir taraftan kalıcı konutlarla ilgili çalışmaları yürüttüklerini belirterek, "Şu an 7 bin 328 personelimizle 11 ilimizde hasar tespit çalışmaları devam etmektedir ve bu kapsamda 3 milyon 9 bin 563 bağımsız bölüm ve 684 bin bina incelenmiştir. Bu kapsamda 332 bin 947 bağımsız bölümden oluşan 84 bin 726 bina yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit edilmiştir. Adana'mızda da 148 binada bin 602 bağımsız bölüm yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit edilmiştir" dedi.

20 yılda yaptıkları anlayışı Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konu seferberliğinde de aynı anlayışla yapmaya devam edeceklerini belirten Bakan Kurum, ‘asrın felaketi’ olarak nitelendirilen depremin 11 ilde 14 milyon vatandaşımızı doğrudan etkilediğini belirtirken, “Gerçekten şehirlerin yeni yerleşimlerine ilişkin hassas bir süreç yürütüyoruz. Vatandaşlarımızı can ve mal güvenliğini teminat altına alacak bir çalışma yürütüyoruz. Nasıl daha önceki yapmış olduğumuz 1 milyon 180 bin konutumuz, TOKİ konutlarımız dimdik ayaktaysa, bundan sonraki süreçte de olası depremlerde en doğru zemini, yeri seçecek çalışmaları yürütüyoruz. Ve 20 yılda yaptığımız anlayışı burada da yeni yapacağımız TOKİ konutlarında, afet konutlarında Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konu seferberliğinde de aynı anlayışla yapmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

"EŞ ZAMANLI YAPACAĞIZ"

“Deprem konutlarının yerlerini 11 ilde Mart ayı itibariyle eş zamanlı gerçekleştireceklerinin altını çizerek, "En doğru yerleşim alanlarını seçmeye gayret gösteriyoruz. Mart ayı başı itibariyle deprem konutlarının yerlerini 11 ilde eş zamanlı gerçekleştireceğiz. Etap etap Bakanlığımız, TOKİ’mizin inşaat koordinasyonunda tüm bilimlerimizle Yapı İşleri’yle, Emlak Konutları’mızla, tüm birimlerimizle birlikte 11 ilimizde olacağız. Ve 11 ilimizde eş zamanlı inşaat sürecini, hasar tespitlerinin tamamlanmasına müteakip yürütüyor olacağız. Bu 10 ilimizde de şehirlerimizin büyük dönüşüm sürecini de inşallah başlatmış oluyoruz. Bu çalışmalarımızı bir kez daha ifade etmek gerekirse, en doğru zemini seçmeye çalışıyoruz. Zeminde detaylı zemin etüt raporları hazırlamak, mikro bölgeleme çalışmaları yapmak, buradaki Jeofizik uzmanlarının incelemesi sonucunda daha önceki konutlarımızda nasıl hareket ettiysek, burada da aynı hassasiyetle hareket ediyoruz ve en doğru yerleşim alanlarını seçmeye gayret gösteriyoruz.” dedi.

Bakan Kurum, bu kapsamda Adana’da da ilk etapta ağır olmak üzere orta hasarlı olarak tespit edilen konutlara ilişkin de vatandaşların dönüşüm sürecine katkı sağlayacak çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Bakan Kurum, “Orta hasarlı binalarda yaşayan vatandaşlarımızı da açta-açıkta bırakmayacağız. Burada orta hasarlı binalarda vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda devletimiz yine her türlü desteği bu kardeşlerimize, vatandaşlarımıza verecektir. Gerek planlama, gerek bu noktada kamulaştırmaya, gerekse finans desteği anlamında her türlü desteği de daha önceki depremlerde olduğu gibi Adana'mızda da vereceğimizi ifade ediyorum” dedi.

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