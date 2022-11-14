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Bakan Koca: Yoğun bakımdaki 5 hastadan 2'sinin durumu ciddi
GÜNDEM 14.11.2022, 11:28
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yaralanan 81 kişinin sağlık durumlarıyla ilgili paylaşımda bulundu.ANKARA (İGFA) - İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde dün yaşanan patlamada yaralanan 81 kişiden 55'inin tedavilerinin tamamlanarak hastanelerden taburcu olduğunu duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili bilgi verdi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 5’i yoğun bakımda olmak üzere 26 hastanın tedavisinin sürdüğünü duyurdu.
Bakan Koca, yoğun bakımdaki 2 hastanın durumun ciddiyetini koruduğunu belirtti.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1592068454563352576
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