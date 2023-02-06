Bakan Koca: Yeterli sayıda ekibimiz görev başında

Kahramanmaraş merkezli 7,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin koordinasyon sürecini Hatay'dan yürüttüklerini kaydeden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilden yeterli sayıda ekibin afet bölgelerinde görev başında olduğunu, arama-kurtarma ve sağlık hizmeti çalışmalarına devam ettiğini söyledi.ANKARA (İGFA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin 81 ilden yeterli sayıda ekibin görev başında olup, arama-kurtarma ve sağlık hizmeti çalışmalarına devam ettiğinin bilgisini verdi.

Hava ve kara ambulanslarının da bölgede hizmette olduğunu belirten Bakan Koca, şu an koordinasyonu deprem felaketinden etkilenen illerden Hatay’dan yürütüldüğünü söyledi.

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1622517403224535041