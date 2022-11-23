Bakan Koca yaralılarla ilgili son bilgileri paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, saat 04.08’de Düzce Gölyaka’da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde son durumu paylaştı.ANKARA (İGFA) - Düzce'nin Gölyaka ilçesi merkezli 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrasında bölgede 70'i aşkın artçı sarsıntının meydana gelirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, panikle birlikte bölgede yaşanan yaralıların son durumuna yönelik bilgi paylaşımında bulundu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Düzce Gölyaka merkezli, birçok şehirde de hissedilen 5,9 büyüklüğündeki depremde; Düzce’de 1’i ağır 32, İstanbul’da 1, Bolu’da 1, Zonguldak’ta 1 kişi olmak üzere saat 7.15 itibariyle yaralı sayısının 35 olduğunu duyurdu.

Bakan Koca, sağlık kurumlarında yaralılara ilişkin tedavilerin sürdüğünü kaydetti.

Sağlık Bakanlığı, söz konusu bölgelere gerekli ambulans ve UMKE timlerini görevlendirdi.

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1595269277908598786