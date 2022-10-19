Bakan Koca, yaralı maden işçilerinin durumlarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Amasra'daki maden ocağı patlamasında yaralanan işçilerin sağlık durumları hakkında bilgi verdi.ANKARA (İGFA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağı kazasında yaralanan işçilerin sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Bakan Koca, Bartın’da tedavi gören 5 madenci taburcu olduğunu belirtirken, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesindeki 6 hastadan birinin yoğun bakımdan servise alındığını ve durumunun da iyiye gittiğini söyledi.

Diğer hastalardan birinin entübasyondan çıktığını belirten Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 4 hastanın ise durumunun stabil olduğunu ifade etti.

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1582746735108968448