Bakan Koca Ve Başkan Öntürk deprem şehitliğini ziyaret etti

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hatay AK Parti Milletvekili Adem Yeşildal ve Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar ile birlikte Narlıca Deprem Şehitliği’ni ziyaret etti.HATAY (İGFA) - HBB Başkanı Mehmet Öntürk, Antakya Narlıca Hacı Cuma Kahraman Camisi’nde bayram namazını kıldıktan sonra vatandaşlarla bayramlaşıp samimi sohbetler etti.

Ramazan Bayramı dolayısıyla Deprem Şehitleri Mezarlığı'nı ziyaret eden Başkan Öntürk, şehitlerin kabirlerine karanfiller bırakarak dualar etti.

KOCA: DÜN BURADAYDIK, BUGÜN BURADAYIZ, YARIN DA HATAY'IMIZDA OLACAĞIZ

Afette hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Koca, "Bayramlar, kaybettiklerimizin acılarını daha fazla hissettiğimiz günler. Deprem nedeniyle yaşadığımız acıları azaltmak için tüm gücümüzle gayret ediyoruz. Dün buradaydık, bugün buradayız, yarın da Hatay'ımızda olacağız. Rabb'im, benzer felaketleri milletimize ve insanlığa göstermesin." açıklamalarında bulundu.

ÖNTÜRK: EMANETLERİNİ ASLA İHMAL ETMEYECEĞİZ

Ziyaretleri sırasında konuşan Başkan Öntürk ise, "Kaybettiklerimizin aziz hatıraları her zaman kalbimizde olacak. Gözleri arkada kalmasın, emanetlerini ne bu bayram ne de gelecek bayramlarda asla ihmal etmeyeceğiz. Depremde şehit olan kardeşlerimizin bu dünyaya bıraktıkları emanetlere sahip çıkacağız. Yaralı kardeşlerimizin her zaman yanında olacağız.” dedi.

Kabir ziyaretine gelen vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini dinleyen Öntürk, çocuklarla da yakından ilgilenerek onların bayramlarını da tebrik etti.

HBB Başkanı Öntürk depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve tedavisi devam hastalara ise acil şifalar diledi.

Duygusal anların yaşandığı ziyaretlerde ayrıca birlik ve beraberlik mesajları verildi.