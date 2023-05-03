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Bakan Koca Kulu’da Atık Su Arıtma Tesisleri'ni açtı

GÜNDEM 03.05.2023, 16:05
Bakan Koca Kulu’da Atık Su Arıtma Tesisleri'ni açtı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kulu ilçesine kazandırılan Ömeranlı ve Tuzyaka İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri ile Kulu Merkez İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi revizyonu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın katılımı ile açıldı.KONYA (İGFA) - Açılışta konuşan Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver, ilçeye son 4 yılda parklar, bahçeler, yeşil alanlar, yürüyüş yolları, prestij yolları ve spor kompleksleri yapıldığını dile getirerek, “Büyükşehir Belediye’mizin katkılarıyla şimdi açılışlarını yapacağımız Tuzyaka, Ömeranlı ve Kulu arıtma tesisleri yapıldı. Bunların ötesinde inşallah Türkiye’miz devler ligine çıkmak üzereyken Kulu ilçemiz de Konya’nın parlayan yıldızı olarak inşallah hak ettiği lige çok yakın zamanda kavuşacak” diye konuştu.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, “Bölgenin ihtiyaçları sürekli talep ediliyor ve değerli bakanımız Allah razı olsun elinden gelen her gayreti gösteriyor. Yine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum Bey’in de bölge ile ilgili yaptığı çalışmalara siz vakıfsınız. Kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilçe belediye başkanımız, kamu kurum yöneticilerimiz, kıymetli Valimiz ilçemizi büyütmek, güzelleştirmek için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, açılışını yapacakları 3 tesisin güncel maliyetinin 65 milyon lira olduğunu ve tesisleri yapmaktaki temel amaçlarının Tuz Gölü’ne insan kaynaklı oluşan kirliliği azaltmak olduğunu ifade ederek, desteklerinden dolayı Sağlık Bakanı Koca’ya,  Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a teşekkür etti.

“BÜYÜKŞEHİR OLARKA KULU’YA 470 MİLYON LİRALIK YATIRIM YAPTIK”

2018 yılında görev geldikleri günden bugüne kadar Kulu’da güncel bedelle 470 milyon liralık altyapı, üstyapı projeleri yürüttüklerini kaydeden Başkan Altay, “Kulu’nun merkez standardına ulaşması ile ilgili yoğun bir şekilde çaba sarf ediyoruz. Bu konuda en büyük destekçimiz hemşerimiz Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca. Sayın Bakanımıza Kulu’ya, Cihanbeyli’ye, Altınekin’e, Sarayönü’ne; bölgeye ve tüm Konya’ya verdiği destekten dolayı Konyalılar adına teşekkür ediyorum. Bir teşekkürüm de dünkü resmi açılış töreninde Konya’nın coşkusuna. Hakikaten tarihi bir gün yaşadık. Sayın Cumhurbaşkanımız dönüşte havaalanına giderken de büyük bir coşkuyla kendisini yolcu ettik. Bu, 14 Mayıs’ta Konya’nın vereceği desteğin göstergesidir. Bizler de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sayın bakanlarımızın, kabinenin desteğiyle şehrimize hizmet etmeye bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğiz. Bize gösterdiğiniz destekten dolayı teşekkür ediyorum. Ömeranlı, Tuzyaka ve Kulu Arıtma Tesislerimizin hayırlı olmasını diliyorum” açıklamasını yaptı.

“BU TOPRAKLARA HİZMET ERMEK BOYNUMUN BORCU”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, Kulu’ya hizmet etmenin boyunlarının borcu olduğunu belirterek, “Bundan hiç endişeniz olmasın. Her pozisyonda bu topraklara olan borcumun gereğini yapacağımdan hiç endişe etmeyin. 5 yıllık Sağlık Bakanlığım döneminde sizleri mahcup edecek hiçbir şeye imza atmadım. Allah da nasip etmesin. Yoğun bir pandemi dönemi geçirdik. Bu pandemi döneminde Türkiye’nin nasıl mücadele ettiğini bütün dünya gördü. Hepimiz, çalışanlarımızla birlikte 85 milyon yekvücut olarak mücadele ederek başarılı olduk. En zor olanı başardık. Dolayısıyla bir ve beraber olarak aşamayacağımız zorluğun olmayacağına emin olun” cümlelerini kullandı.

Kulu’da yapımı devam eden ve yapılması planlanan yatırımlarla ilgili bilgi veren Bakan Koca,  “Önümüzdeki dönem önemli bir dönemeç. Türkiye’ye inanmakla, inanmamak arasında bir dönemeç. Tercih, küçük düşünmekle büyük düşünmek arasında bir tercih. Tercih olacaksa günlük düşünmekle dünü ve yarını düşünmek arasında olacak. Bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımıza ehliyeti verdiniz, Cumhurbaşkanımızı seçtiniz. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte de özellikle güçlü irade ve istikrar anlamında Türkiye Yüzyılı programını dünyada ben de varım denilen bir dönemeçte tercihinizi Cumhur İttifakı’nın adayı Sayın Cumhurbaşkanımıza yapacağınızdan endişe etmiyorum. Açılışını yapacağımız atık su arıtma tesislerimiz hayırlı olsun” sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Kulu İlçe Başkanı Mehmet Karaca, MHP Kulu İlçe Başkanı Abdurrahman Çağlayan ve çok sayıda vatandaşın da katıldığı programda Kulu, Ömeranlı ve Tuzyaka İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri dualarla açıldı.

Sağlık Bakanı Koca, yapımı süren Kulu Devlet Hastanesi Ek Binası ve Sağlık Bilimleri Fakültesi inşaatlarında bulunduktan sonra ilçe esnafını da ziyaret ederek hayırlı işler diledi.

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