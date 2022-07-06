Bakan Koca: Konya'daki canilikle ilgili adli araştırmalar sürüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya Şehir Hastanesi'nde saldırıya yönelik açıklama yaptı.ANKARA (İGFA) - Alınan bilgiye göre Konya Şehir Hastanesi'nde bir poliklinikte tedavi gören hasta M.A. ile doktor Ekrem Karakaya arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Doktoru silahla vuran M.A, aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Durumu ağır olan Karakaya ile M.A. ameliyata alındı.

Ağır yaralanan doktor ve saldırgan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Saldırganın Yunak İlçe Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakan Koca'dan Konya Şehir Hastanesi'nde saldırıya yönelik açıklama yaptı.

Doktorun hayatını kaybetmesi üzerine Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Konya Yunak İlçe Devlet Hastanesinden bir güvenlik görevlisi, Konya Şehir Hastanemizde bir hekim arkadaşımıza silahıyla ateş ederek onu hayattan kopardı. Olayda kendisi de öldü. Adli makamlar dehşet saçan canilik konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1544682299580719105