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Bakan Koca: Jiyan bebeğin sağlık durumu iyi
GÜNDEM 17.01.2023, 23:48
Mardin’de yaşayan hemofili tanısı konulan Jiyan bebek ambulans uçakla Ankara'ya getirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yoğun bakımda olan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.ANKARA (İGFA) - Nöbet ve beyin kanaması sebebiyle Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altında olan 50 günlük Jiyan bebek, uçak ambulansla Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne getirildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yoğun bakımda olan Jiyan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu duyurarak, "Geçmiş olsun bebek" dedi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından Jiyan bebeğin ambulans uçağa nakil ve sonrasına ilişkin görüntüleri paylaştı.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1615435089759854602
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