Bakan Koca: Genel salgından söz edemeyiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kuduz aşısı açısından bir sorun olmadığını açıkladı. Bakan Koca, ishal ilgili sevklerin arttığı iddialarına da yanıt verdi.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kuduz aşısı açısından bir bir sorun olmadığını söyledi. Bakan Koca, "Bizim teknoloji transferi ile yerlileştireceğimiz aşılardan biri kuduz aşısı. Aşı açısından sorunumuz yok. Hastalarımızda da artış yok." şeklinde konuştu.

"SALGIN YOK"

İsal ilgili sevklerin arttığı yönündeki soruyu yanıtlayan Koca, "İshal durumu ile ilgili bölgesel, şebeke kaynaklı vaka görüyoruz. Halk sağlığı ekibimiz analizini yapıyor. Gerektiğinde kaynağına inerek ortadan kaldırmak için çabada oluyoruz. Genel bir salgından bahsetmek doğru değil." dedi.

E-REÇETE DÜZENLEMESİ

E-Reçete düzenlemesine ilişkin konuşan Koca, "TC vatandaşı olan kimseye Türkçe dışında reçete yazımı söz konusu değildir. Türkiye sağlık turizmi üssü olmaya doğru ilerliyor. Reçetenin anlaşılır olması için yapılan bir düzenlemedir" ifadelerini kullandı.

BUNU ASLA AFFETMİYORUZ"

Merdiven altı yerlerdeki estetik operasyonlarla ilgili konuşan Koca, "Özel sektör başta olmak üzere bu tarz uygulamaların tepesinde olacağız. En ufak yanlışın, hizmetin doğru yapılamadığının ortaya konmasında affetmeyeceğiz. Yer yer baskınların olacağını bilsinler. Bunu asla affetmiyoruz." dedi.