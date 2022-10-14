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Bakan Koca: "Devlet ciddidir!"

GÜNDEM 14.10.2022, 18:03
Bakan Koca: "Devlet ciddidir!"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Gelmeyeceğiniz randevuyu en az iki gün önceden iptal edin" ifadesini kullandı.ANKARA (İGFA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından MHRS randevularıyla ilgili yaptığı paylaşımda, "MHRS'den randevu alanların yüzde 30'u randevusuna gelmiyor. Gelmeyeceğiniz randevuyu en az iki gün önceden iptal edin. Devlet randevularında ciddidir" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1580908669541023745

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