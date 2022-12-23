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Bakan Koca'dan 'MHRS'den randevu' uyarısı
GÜNDEM 23.12.2022, 16:49
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alıp gelmeyen ya da randevusundan önce aynı branşta muayene olanların 15 gün süreyle yeni randevu alamayacağını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “MHRS’den randevu alıp da gelmeyeceği halde randevusunu iptal etmeyenler, randevusundan önce aynı branşta muayene olanlar, artık aradan 15 gün geçmeden yeni bir randevu alamayacak. Uygulama başladı. İhtiyacı öncelikli hastalar başta olmak üzere halkımıza hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1606269485123608576
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