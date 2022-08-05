Bakan Koca'dan 'Malpraktis' açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hekimliğin kötü uygulaması anlamına gelen 'Malpraktis Yasası' ileri sürülerek sonuçlanmış bir dava dolayısıyla haciz tebligatı alan meslektaşları adına üzgün olduğunu söyledi.ANKARA (İGFA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, haciz tebligatı alan meslektaşları adına üzgün olduğunu kaydetti.

"Yeni bir yasanın geçmişe doğru işletilemezliği Malpraktis Yasası için de geçerli" diyen Bakan Koca, "Yasa çıktığı tarihte devam eden davaları kapsamaktadır. Sonuçlanmış davası sebebiyle haciz tebligatı alan meslektaşımız adına üzgünüz. Devam eden ve yeni davalar için kasıt yoksa rücu asla olmayacak" dedi.

Malpraktis, Hekimlik Meslek Etiği Kuralları'na göre, bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizlik nedeniyle bir hastanın zarar görmesi; hekimliğin kötü uygulaması anlamına gelir.

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1555536106539696128