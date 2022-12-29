Bakan Koca'dan 'isyan' paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 112 Acil'in gümrük kaçağı bir cep telefonuyla ayda tam 22 bin 217 defa aranmasına isyan ederek, tepki gösterdi.ANKARA (İGFA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, alınan ama gidilmeyen randevular ile 112 Acil'in binlerce kez aranarak meşgul edilmesi olayında az çok benzerlik olduğunu belirterek, duruma tepki gösterdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "112 Acil Çağrı Merkezimiz gümrük kaçağı bir cep telefonuyla bir ayda tam 22.217 defa arandı. Sizce, sistemi meşgul eden bu çağrılarla, alınan ama iptal edilmeden gidilmeyen randevular arasında az çok benzerlik var mı? Sağlık sistemimizin kapasitesi biraz da bize bağlıdır" ifadelerine yer verdi.

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1608425503253499904