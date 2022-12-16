Bakan Koca'dan ilaç sorununa 'net' mesaj
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilaç bulunamaması sorununun çözümü için ikinci adımı attıklarını duyurarak, "Mesajımız net: Vatandaşımız ilaca erişirse hepimiz rahat ederiz" dedi.ANKARA (İGFA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İlaç bulunamaması sorununun çözümü için ikinci adımı attık. Sektörün tüm temsilcilerine tek önceliğimizin Türkiye'nin ihtiyacının karşılanması olduğunu ilettik" dedi
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilaç sektörünün temsilcileri ile bir araya geldiğini duyurdu.
İlaç bulunamaması sorununun çözümü için ikinci adımı attıklarını belirten Bakan Koca, paylaşımında, "Sektörün tüm temsilcilerine tek önceliğimizin Türkiye'nin ihtiyacının karşılanması olduğunu ilettik. Mesajımız net: Vatandaşımız ilaca erişirse hepimiz rahat ederiz" ifadelerine yer verdi.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1603738285250998272
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