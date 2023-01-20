Bakan Koca'dan 'hayırlı olsun' paylaşımı

Kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesini içeren kanun teklifinin yasalaşması sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarıla ilgili paylaşımda bulundu.ANKARA (İGFA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, taşra teşkilatlarında sözleşmeli çalışan vekil ebe ve hemşirelerin, 4B sözleşmeli çalışanların, kamu dışı Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışan sağlık personelinin, 45/A kapsamında 3 yıl kadro için bekleyen çalışanların kadroya geçirilmesine ilişkin kanuni düzenlemesinin Meclis'te kabul edildiğini duyurarak, "Hayırlı olsun” paylaşımında bulundu.

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1616181052136898582