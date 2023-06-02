Bakan Koca'dan 'Evde Sağlık Yönetmeliği' açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülke genelinde toplamda 6 bine yakın personelle sürdürülen "Evde Sağlık Hizmetleri"ne yönelik yeni yönetmeliğin bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - 81 ilde 86 koordinasyon merkezi, 865 hizmet birimi, bin 252 hastane ekibi ve toplamda 6 bine yakın personelle sürdürülen Evde Sağlık Hizmetleri İçin Yeni Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bakan Fahrettin Koca'nın duyurduğu yeni yönetmelikle; evde sağlık hizmeti sunum kapsamı genişletilerek, standartlarının belirlendiği, personel, araç ve donanımında ihtiyaca uygun kapasite artışı planlandığı kaydedildi.

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1664514887945519104

Süreli ve süresiz evde sağlık hizmet standartlarının da belirlendiği yönetmelikle sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, "Hangi hasta grubunun evde sağlık hizmeti alacağı tanımlandı. 80 yaş üstü büyüklerimize, istemeleri halinde, evde sağlık hizmetinden doğrudan yararlanabilme imkânı sağlandı. Sağlıklı Yaş Alma Genelgesi ile bağlantılı olarak hizmet sunumunda evde sağlık ekiplerine de rol verildi. Uzaktan sağlık hizmetinin evde sağlık hizmetlerinde kullanımı tanımlandı. İşlemlerin ESYS (Evde Sağlık Yönetim Sistemi) yazılım sistemi üzerinden yürütülmesi planlandı. Bu yazılım ile diğer paydaşlarla gerekli iletişim ağının kurulması hedefleniyor, yazılım güncellemeleri devam ediyor. Bilindiği gibi Evde Sağlık Hizmetlerimizden halen 641 bin 751 kayıtlı hasta hizmet alıyor, bir ayda ortalama 315 bin hasta ziyareti gerçekleşiyor. Evde Sağlık Hizmetleri Yeni Yönetmeliği Hayırlı Olsun" ifadelerini kullandı.

Söz konusu yönetmeliğin ayrıntılı detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.