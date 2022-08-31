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Bakan Koca COVID-19'a yakalandı!

GÜNDEM 31.08.2022, 18:49
Bakan Koca COVID-19'a yakalandı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 5 gün önce koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sağlıkta Beyaz Reform çalışmalarını online toplantılarla sürdürdüğünü söyledi.

5 gü önce COVID-19 testinin pozitif çıktığını belirten Bakan Koca, "Salgınla mücadele kadar önemli bulduğum Sağlıkta Beyaz Reform çalışmalarını online toplantılarla sürdürüyorum. Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1564997385293647883

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