Bakan Koca: Bolu Çaydurt'ta 14 kişi yoğun bakımda

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bolu Çaydurt’taki Yuva Köyü bölgesinde içme suyu nedeniyle 14 kişinin yoğun bakımda olduğunu açıkladı.BOLU (İGFA) - Bolu'nun Çaydurt Yuva Köyü bölgesinden çok sayıda kişinin kanlı ishal gibi şikayetlerle hastaneye kaldırılması olayıyla ilgili 98 kişinin etkilendiğini, bunların 53’ünün de çocuk olduğunu duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

43 hastanın tedavisi sürdüğünü belirten Bakan Koca, "Bolu Çaydurt Yuva Köyü bölgesinde içme suyundan etkilenenlerin sayısı 45’i yetişkin, 53’ü çocuk olmak üzere 98’e ulaştı. 14’ü yoğun bakımda olan 43 hastanın tedavisi devam ediyor. 17 hasta başka şehirlerdeki hastanelere sevk edilmiş durumdadır. Şu ana dek olayda can kaybı olmadı" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1550048082758455296