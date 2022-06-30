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Bakan Koca açıkladı... Türkiye'de ilk maymun çiçeği vakası görüldü!
GÜNDEM 30.06.2022, 09:49
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Türkiye'de ilk maymun çiçeği vakası tespit edildiğin açıkladı.ANKARA (İGFA) - Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, bir hastada maymun çiçeği hastalığı tespit edildiğini duyurdu.
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 37 yaşındaki hastanın bağışıklık sistemi yetersizliği olduğunu ifade ederek, "Kendisi tecrit edilmiş durumda. Temaslı takibi yapıldı, başka bir vakaya rastlanmadı" dedi.
Bakan Dr. Koca, söz konusu hastalığın solunum yoluyla değil, yakın fiziksel temasla bulaştığının altını çizdi.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1542396104242860032
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