Bakan Koca: 6 bin doktor kamuya dönecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaklaşık 6 bin doktorun 3-4 hafta içerisinde devlet hastanelerine döneceğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3-4 hafta içerisinde kamuya dönecek yaklaşık 6 bin hekim olduğunu kaydetti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Koca, randevularda yaşanan sorunların da böylelikle “istenilen düzeyde olmasa da” çözüleceğini belirtti.

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1584984941355732992