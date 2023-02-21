Bakan Koca: 294 yaralıdan 18'i ağır!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay merkezli son iki depremde 294 yaralıdan 18'inin durumunun ağır olduğunu duyururken, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra hizmetlerini sürdüren sağlık kurumlarından bazılarında oluşan çatlaklar dolayısıyla hastaların tedbir amaçlı sevk edildiğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay’da dün akşam yaşanan iki depremle ilgili son duruma yönelik sağlık bilgilerini paylaştı.

Hatay merkezli iki depreme Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte AFAD Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirdikleri toplantı sırasında yakalanan Sağlık Bakanı Fahettin Koca, son depremlerde 294 yaralanın olduğunu duyurarak, 18'inin durumunun ağır olduğunu, ilk tıbbi müdahale sonrasında Adana ve Dörtyol'a hava ve karayoluyla nakillerinin yapıldığını açıkladı.

SON DEPREMLERLE BİRLİKTE BAZI SAĞLIK KURUMLARINDA ÇATLAKLAR OLUŞTU, HASTALAR TEDBİR AMAÇLI SEVK EDİLDİ

Bakan Koca, tüm ilçelerdeki Sahra Hastanelerinin hastalar için gerekli hizmeti vermeye aynen devam ettiğini belirterek, "6 Şubat depremlerinden sonra hizmetlerini sürdüren sağlık kurumlarımızdan bazılarında, bu üçüncü depremde, şu anda detaylı incelemesi mümkün olmayan bazı çatlaklar oluştuğu görülmüş ve hastalarımız tedbir gereği sevk edilmiştir. Yaralılarımıza, hastalarımıza, bölge halkına ve ülkemizin bütün insanlarına tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah, sağlık ve iyilikle acılarımızı hafifletsin, yeni acılar ve endişelerden korusun" diye konuştu.

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1627800512379723776