Bakan Koca: 2022'de 4 bin 194 doktor istifa etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2022 yılında 2 bin 239 uzman hekim ile bin 955 hekimin istifa ettiğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sağlık Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan komisyonda, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketinin bütçelerinin ele alınacağı bildirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 2023 yılı bütçesinin sunumunda yaptığı konuşmada, emanet edilen kaynağı ellerinden geldiğince, üzerindeki hak ve sorumlulukları gözeterek en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını söyledi.

En üstün teknolojiyle donanmış hastaneleri birer birer devreye alarak vatandaşların hizmetine sunduklarını söyleyen Koca, Bakanlık bünyesinde 953'ü hastane, 8 bini aile sağlığı merkezi olmak üzere toplamda 14 bini aşkın sağlık kuruluşuyla hizmet verildiğini bildirdi.

Bakan Koca, küresel ekonomik duruma rağmen sağlık harcamalarımızın Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya oranı yüzde 5 civarında olduğuna dikkati çekerek, "Bilhassa son 4 yıl özel sektör sağlık harcamaları yüzde 1 oranıyla sabit seyrederken kamu sağlık harcamalarında istikrarlı bir artış olmuştur. Son 20 yılda kamu cari sağlık harcamasının oranı Amerika'da 2,5 kat, OECD'de neredeyse 1,5 kat artarken, sağlıktaki bütün gelişmelerle birlikte bizde belirgin bir artış olmamıştır" dedi.

COVID-19 salgını sürecinde Türkiye'deki uygulama örneklerine ilişkin bilgi veren Bakan Koca, salgının en şiddetli anında, her biri 1000 yatağı aşan acil durum hastanelerini 45 gün içinde inşa edip hizmete sunduklarını anlattı.

ÖZLÜK HAKLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ DÜZENLEMELER

Sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi için yeni düzenlemeler yapıldığını aktaran Koca, sabit ek ödemenin merkezi bütçeye aktarılarak maaşa eklendiğini anımsattı. Koca, taban ek ödemesi ile birlikte teşvik ve ödüllendirmeye dayalı yeni bir ek ödeme sistemi getirildiğini anlatarak hekimlerin emekli maaşlarında iyileştirmeler yapıldığını bildirdi.

İki yıllıklar dahil, yükseköğretim mezunu tüm sağlık çalışanlarının 3600 ek göstergeden faydalanmasının sağlandığını ifade eden Koca, 2022 yılında istifa eden doktorların sayısını da açıkladı. Buna göre 2022 yılında 2 bin 239 uzman hekim ile bin 955 hekimin istifa ettiğini duyurdu.

Sağlık çalışanlarının sayısını da paylaşan Bakan Koca, “Sağlık çalışanlarımızın sayısı, 777 bini Bakanlığımız bünyesinde olmak üzere 1 milyon 359 bine ulaştı. Buna rağmen, yeni insan kaynağına ihtiyacımız var. Sağlıkta Beyaz Reform kapsamında almayı planladığımız 85 bin yeni çalışma arkadaşımızla, 115 bin ilave personel istihdamı sağlamış olacağız. Beyaz reformun hayata geçmesiyle birlikte kamuya dönüşte ani artış olmuştur” diye konuştu.