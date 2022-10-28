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Bakan Kirişci, Kocaeli'de Ar-Ge seralarında

GÜNDEM 28.10.2022, 09:53
Bakan Kirişci, Kocaeli'de Ar-Ge seralarında

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Kocaeli programı kapsamında Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) yerleşkesinde bulunan Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Çayırova Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü'nü ziyaret etti.KOCAELİ (İGFA)  - Gebze Teknik Üniversitesi'nde topraksız dikey tarım ve venlo tipi cam Ar-Ge seralarında incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi, akademisyenlerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Türkiye'nin güzide üniversitelerinden biri olan GTÜ'de bakanlığı ilgilendiren önemli çalışmaların olduğunu dile getiren Bakan Kirişçi, söz konusu çalışmaları yerinde görmenin kendileri için son derece kıymetli olduğunu belirterek, "Burada tabii ki Sayın Rektörümüz başta olmak üzere tüm akademik ekibine ve çalışma arkadaşlarına her şeyden önce üstün başarılar diliyorum. Ben de bir akademisyen olarak şöyle 20 yıl öncesine kendimi taşımış oldum. Burada tohumla teknolojinin ne kadar iç içe olduğunu hep beraber gördük. Tek başına bizim tohum sektöründe olanlar olarak faaliyet göstermemizin yeterli olmadığını, mutlaka multidisipliner bir çalışmanın gerekliliğini ve teknolojinin vazgeçilmez olduğunu aracılığınızla bir kez daha ifade etmemizde yarar var" dedi.

GTÜ'de gördüklerinin kendisini çok mutlu ettiğini belirten Bakan Kirişçi, özellikle "dikey bahçe" bölümünde son derece etkileyici, ufuk açıcı birtakım değerlendirmeler olduğunu söyledi.

Bunlardan da istifade ederek gelecek yüz yıla dair şimdiden üreticilerin, topraklı topraksız üretmeye devam etmeleri gerektiğine işaret eden Bakan Kirişci "2053 vizyonumuzun nüfus projeksiyonu dikkate alındığında da 105 milyon sırf kendi vatandaşımız için bu süreç, daha çok üretmemiz gerektiğini bize emrediyor. Bir o kadar da ülkemize gelecek turistlerin olduğu varsaydığınızda... Yine global oyuncu olmak adına ihracatı da öncelememiz gerektiğinde, ihracat kısmıyla da ilgili daha fazla üretim yapmamız esas olacak." değerlendirmesinde bulundu.

GTÜ'deki programının ardından Bakan Kirişçi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin İzmit'teki Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

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