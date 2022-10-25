Bakan Kirişci Gaziantep serasında hasat yaptı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin çiftçilere yönelik sertifikalı tohum ve zeytin hasat kasası dağıtımı, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci’nin katılımıyla devam etti.GAZİANTEP (İGFA) - Tarım ve Gastronomi Okulu’ndaki dağıtım töreni öncesi, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve protokol, çiftçiler ile bir araya gelerek serada hasat yaptı.

İşletmede kadın kooperatiflerin çalışmalarını yerinde inceleyen Bakan Kirişci, daha sonra ata tohumu ve yerel çeşitler hakkında bilgi alıp stantları gezdi.

Tarımın insan hayatında stratejik bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, tarım sektörünün son 20 yılda vazgeçilmez bir hal aldığını söyleyen Bakan Kirişci, şehirlerin kendilerine yetebilecek tarımsal üretime gerçekleştirmelerinin gerekliliğinden bahsederek, “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin tohum ve fidan üretimi çok önemli. Bu merkezde tarımsal üretimde verimlilik için ter dökülüyor. Bu nedenle bu merkezin önemi yüksek” dedi.

Ziyaret sonrası, Tarım ve Orman Bakanlığı ve GBB iş birliğinde Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında çiftçilere sertifikalı 190 ton mercimek tohumu ve Büyükşehir Belediyesince çiftçilere, 2 bin 530 ton sertifikalı arpa ve buğday ile 40 bin zeytin hasat kasasının dağıtımı için Tarım ve Gastronomi Okulu’nda düzenlenen törene geçildi.

ŞAHİN: TOPRAK YARDIR, TOPRAK CÖMERTTİR

Dağıtım töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Gaziantep’in Mezopotamya’dan Doğu Akdeniz’e açılan önemli bir konumda yer aldığını belirtti. Türkiye modelini hep birlikte inşa edeceklerini kaydeden Başkan Şahin, "Dünyada kıyamet koparken Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarım kongresini topladı. Ama her 10 yılda bir gerçekleşen vesayet rejimleri ve darbeler en çok tarımı ve çiftçiyi vurdu. İşte Cumhurbaşkanımızla birlikte son 20 yılda büyüdük. Biz kader birliği yaptık. İyi günde kötü günde bir ve beraber olacağımızı söyledik. Toprak yardır. Toprak cömerttir" dedi.

Gaziantep Modeli için yeni bir başlangıç yaptıklarını ifade eden Şahin, 2014 yılında Büyükşehir Belediye Başkanı olunca, bütçenin önemli bir bölümünü tarıma ayırdıkların hatırlattı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de, 2023 ile beraber yeni bir poliçe ürettiklerini anlattı.

Gaziantep’in Türkiye’de alan büyüklüğü olarak 51. sırada, nüfus yoğunluğu açısından ise en büyük 5. şehri olduğunu ifade eden Kirişci, “Gaziantep’in mutlak suretle bu dar alanda bu yoğun nüfusu besleyebilecek üretim gücüne sahip olması gerekiyor. Gaziantep’in yağış oranı çok değil, bu nedenle suya daha az ihtiyaç duyan tarım ürünlerinin üretimini yapmak daha doğru olacaktır. Bu ülke için stratejik ancak suya daha az ihtiyaç duyan ürünlere yoğunluk vermemiz lazım.” diye konuştu.

Gaziantep Valisi Davut Gül ise, Gaziantep’teki bütün kurumların, milletin ve devletin menfaati için bütün imkanlarını ortaya koyduğunu dile getirerek, bakanlığın destekleriyle çiftçinin daha çok üreteceği, toprağı daha çok değerleneceğini söyledi.