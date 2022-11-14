Bakan Kirişci Edirne'de sektör temsilcileriyle buluştu

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci'yi Edirne'de ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getiren AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Edirne'nin tarım şehri olduğunu ve arazilerin yüzde 75'inin işlenebilir arazi olduğunu aktardı.Erdoğan DEMİR - Keşan Postası / EDİRNE (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci çeşitli temaslarda bulunmak üzere Edirne'ye gitti.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan yatırımları ve her adımı ayrıca ilgiyle takip ettiklerini belirterek, son dönemde bakanlığın yaptığı her hamlenin kendilerine güç verdiğini kaydederek, üreticiler adına tekrar teşekkür etti.

Bu yaz tüm köyleri ziyaret ettiklerini dile getiren Başkan İba, "Köylerimizde her gece eş zamanlı ziyaretler yaptık. Hepsi çok memnunlar. Verdiğiniz sözle ilgili çok olumlu geri bildirimler aldık. En son çeltik hasadında yaptığınız canlı bağlantıda oradaki üreticilerimize fark verdiniz. Bölgemizde memnuniyet çok yüksek" dedi.

Ziyarette Başkan İba, Bakan Kirişci'ye kenti simgeleyen hediyeler de takdim edildi.