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Bakan Kirişci'den TÜDKİYEB'e ziyaret

GÜNDEM 28.12.2023, 12:16
Bakan Kirişci'den TÜDKİYEB'e ziyaret

Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı, Tarım ve Orman Eski Bakanı Prof.Dr. Vahit Kirişci Komisyon Başkanı olarak ilk ziyaretini Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliğine (TÜDKİYEB) yaptı.ANKARA (İGFA) - Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Eski Tarım ve Orman Bakanı Prof.Dr. Vahit Kirişci, Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği’ne (TÜDKİYEB) bir ziyarette bulunarak Genel Başkan Nihat Çelik’ten küçükbaş hayvancılık sektörüne ilişkin birtakım bilgiler aldı.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, Kirişci’nin Merkez Birliğine yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek “ Sayın Bakanımız, Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanımız bulunduğu görevler süresince tarım ve hayvancılığımızın gelişimine yapmış olduğu hizmetleri her zaman takdirle anıyoruz. Her zaman yanımızda olan ve Komisyon Başkanı sıfatıyla Merkez Birliğimizi ilk defa ziyaret eden bir Başkan olması nedeniyle kendisini Merkez Birliğimizde görmekten son derece mutlu olduk. Birliklerimiz ve 280 bin küçükbaş hayvan yetiştiricimiz adına kendisine şükranlarımızı sunuyor teşekkürlerimizi arz ediyoruz” dedi.

Genel Başkan Çelik, Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof.Dr. Vahit Kirişci’ye küçükbaş hayvancılığın geldiği nokta hakkında bilgiler vererek “ Sayın Bakanımdan öncelikle talep ettiğim husus tarım ve hayvancılık konuları üzerinde komisyonda görüşülen maddelerle ilgili gerek duyulduğunda söz almak suretiyle komisyon çalışmalarına katkı sağlamak konusu olmuştur. Sahada canla başla üreten yetiştiricilerin sesini duyurmak ve onların temsilcisi olarak komisyona katkı vermenin doğru bir yaklaşım olacağını düşünüyorum. 2024 yılının küçükbaş hayvancılıkta atılım yılı olmasını istiyoruz. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçen Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesindeki destekleme ve yatırımlarda küçükbaşa önem ve öncelik verilmesi yanında küçükbaşın payının artırılması temel beklentimiz olacaktır  ” dedi.

Kırmızı et sorununa çare olabilecek görüşlerini Başkan Kirişci’ye aktardığını belirten Çelik, “ Kırmızı et konusu yıllardır kanayan yaramız haline gelmiştir. Dolayısıyla kırmızı et sektöründe sorunları en aza indirmenin yolu küçükbaş hayvancılıktan geçmektedir. Dolayısıyla kırmızı et üretiminde yüzde 27 olan küçükbaşın payının artırılması ve tüketiminin özendirilmesi, kasaplık hayvan veya et ithalatı yerine yerli üreticilerin daha fazla desteklenerek hayvan sayısının ve dolayısıyla üretimin artırılması kırmızı ette yaşadığımız fiyat artışlarının da önüne geçecektir.” dedi.

Çelik, et ve süt ürünlerinin fiyatlarının belirlemesinde Birliklerin aktif rol alması gerektiğine dikkat çekerek “ Tüketicinin sofrasına et ve süt ürünlerinin ucuza gelmesi için pazarlamada Birlikler aktif rol almalıdır. Hayvanların bakımını yapan biz, yetiştiren biz, besleyen biz, sağan biz olduğumuza göre neden çiğ süt ve ette fiyatları sanayiciler belirlesin. Diğer taraftan lojistik hizmetler ve nakliye maliyetleri de düşürülmelidir. Aksi durumda bu yük tüketicinin omuzlarına binmektedir. Örneğin; Konya’dan kuzuyu kamyonlara bindirip götürüp Balıkesir’de kestirip aynı kuzuyu Konya’ya getirip Balıkesir kuzusu diye satmak hem maliyetler açısından hem de yanlış algı yapılması açısından sektörümüze zarar vermektedir. Bu tür yanlış uygulamaların önüne geçilmelidir.” dedi.

Genel Başkan Çelik, ziyaret esnasında küçükbaş hayvancılıkla ilgili birçok konuyu gündeme getirdiğini belirterek “Meralarımızın daha bilinçli otlatılması ve sahipsiz kalmaması için Birlik Başkanlarımızın İl Mera Komisyonlarında doğal üye olması, çiftçi ve yetiştiricilerimizin de 7.200 günde emekli olmalarının sağlanması, içerisinde bulunduğumuz kış ayları nedeniyle yetiştiricilere bir defaya mahsus yem desteği verilmesi, hayvancılığın yoğun olduğu bölgelerde devlet destekli yem fabrikalarının kurularak maliyetlerin düşürülmesi, genç çiftçi hibe projelerinin yeniden başlatılması, Birliklerin yasal mevzuatında yeniden düzenlemeler yapılması gibi pek çok konuda Sayın Kirişci’den desteklerini talep ettik. Sayın Bakanımızın taleplerimize kayıtsız kalmayacağı ve destek olacağı inancıyla tekrar Merkez Birliğimizi onurlandırmalarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

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