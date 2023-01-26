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Bakan Kirişci'den 'Anadolu Leoparı' paylaşımı
GÜNDEM 26.01.2023, 17:03
Anadolu Leoparı iki ayrı bölgemizde yeniden görüntülendiğini sosyal medya hesabından duyuran Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "İzini sürmeye, heyecanla yolunu gözlemeye devam edeceğiz" dedi.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından nesli tehlike altında olan Anadolu Leoparı'nın fotokapana yansıyan görüntülerini paylaştı.
Bakan Kirişci, "Anadolu Leoparı iki ayrı bölgemizde yeniden görüntülendi. İzini sürmeye, heyecanla yolunu gözlemeye devam edeceğiz. Bu kadim topraklar ilelebet yurdu, heybeti daim olsun" ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/VahitKirisci/status/1618524200230350848
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