Bakan Kasapoğlu’ndan KYK açıklaması: Mağdur etmedik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Üniversite öğrencilerinin KYK kredi ödemelerine ilişkin yaptığı açıklamada, “Gençlerimizi hiçbir zaman mağdur etmedik, Sayın Cumhurbaşkanımız kabine toplantısında detaylıca açıklama yapacak" dedi.

ANKARA (İGFA) - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Üniversite öğrencilerinin KYK kredi ödemelerine değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Kasapoğlu, gençleri hiç bir zaman mağdur etmeyeceklerini, üniversite öğrencilerinin kredi borçlarıyla ilgili de çalışmaların hazır olduğunu, bu konuda tüm detayları ilk kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyuyla paylaşacağını belirtti.

Üniversite öğrencilerinin kredi borçlarıyla ilgili soru üzerine açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Tabii biliyorsunuz 351 sayılı yurt hizmetleri kanununu var ve bu kanunda da özellikle Yurt içi üretici fiyat endeksi, bu işin kanununda yer alan bir konu. Özellikle bir faiz uygulaması değil, ana muhalefet partisi liderinin ifadesiyle bir faiz uygulaması değil önce bunun altını çizmek lazım, kanunda var olan bir enflasyon oranıyla bağlantılı bir süreç. Tabii gençlerimizi hiç bir zaman mağdur etmedik. Her bir gencimiz, hiç bir mağduriyete feda edilemeyecek kadar önemli. O yüzden bu anlamdaki yurt içi üretici fiyat endeksiyle konudan kaynaklı durumları elbette bakanlık olarak detaylıca çalıştık, hiç bir zaman hiç bir gencimizi bu süreçlere mağdur etmediğimiz gibi bundan sonra da en güzel şekilde gençlerimizin mutlu olmasına yönelik adımları atacağız.”

“Sayın Cumhurbaşkanımız kabine toplantısında detaylıca açıklama yapacak"

Konuya ilişkin çalışmalarının hazır olduğunu ifade eden Bakan Kasapoğlu, ”Sayın Cumhurbaşkanımız, ilk kabine toplantısı sonrasında etraflıca bu konuyu gençlerimizle ve kamuoyuyla paylaşacak. Dünyanın en güçlü yurt alt yapısı ülkemizde, en geniş kredi ve burs alt yapısı da ülkemizde. Bunlar son 20 yılda ortaya konan çalışmalar. Bunlar hep genç odaklı siyasetin ürünleri" açıklamasında bulundu.

Bakan Kasapoğlu, "Gençlerimizi ne ekonomik konjoktürel durumların mağduru kılarız, ne de birilerinin karamsarlık tablolarına alet ederiz. Birilerinin bu süreci istismar etmelerine siyaset malzemesi olma noktasında fırsat üretme çalışmalarına da en güzel şekilde karşı koyarız, meydan vermeyiz. Gençlerimiz müsterih olsunlar, devlet ve hükümet olarak genç odaklı siyaset anlayışımızla onların yanındayız" ifadelerini kullandı.

“81 ilimizdeki öğrenci yurtlarımız, 15 Temmuz-1 Eylül arasında genç seyyahları bekliyor”

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 81 ildeki KYK yurtlarında gençlerin yaz aylarını etkin bir şekilde hareket halinde geçirmeleri amacıyla hayata geçirilecek projenin detaylarını paylaştı.

Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaz tatilini seyahat ederek değerlendirmek isteyen gençler için 81 ilde seçilen KYK yurtlarında ücretsiz şekilde konaklayacaklarının müjdesini verdiğini hatırlatarak, "Seyahatsever.gsb.gov.tr" adresi bugün itibariyle yayına başladı. 81 ilimizdeki öğrenci yurtlarımız 15 Temmuz-1 Eylül arasında genç seyyahları bekliyor. Tüm gençlerimize yaz döneminde ömürleri boyunca unutamayacakları, keyifli, öğretici ve heyecan dolu yolculuklar temenni ediyorum." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, KYK yurtlarının her daim milletin hizmetinde olması gibi bir misyonu olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti:

"İşte pandemide bunu gördük, pandemi sürecinde bu anlamdaki karantina uygulamasını en başarılı uygulayan ülkeydik. Bu yurtlar gerektiğinde sadece öğrencilerin değil, gerektiğinde tüm bu memleketin evlatlarının hatta yurt dışından gelen misafirlerin de yurdudur, onu da ispatladık. Bu yaz farklı bir uygulamaya geçiyoruz, gençlerimiz seyahat etsin istiyoruz. Gençlerimiz Edirne'den Kars'a, Kars'tan Muğla'ya, Aydın'a, Antalya'ya, Trabzon'a, Rize'ye nereyi gezmek istiyorlarsa gezdikleri yerlerde ücretsiz konaklama imkanlarını yine yurtlarımızda sağlayacağız. İnşallah gençlerimiz bu yazı dolu dolu yaşayacaklar."

"100 binden fazla gencimiz müze kartlarına kavuştu"

Yakın zamanda "Müzekart Genç Ne Sever (GNS)" uygulamasını başlattıklarını hatırlatan Bakan Kasapoğlu, "Müze ve ören yerlerini ücretsiz hale getirdik. 18- 25 yaş arasındaki tüm gençler için ücretsiz Müzekart GNS uygulamasını başlattık. Dedik ki, gençler yola çıkacak, konaklamalarını 81 ilimizdeki yurtlarda yapacaklar ve bu seyahatlerinde Bakanlığımızın misafiri olarak 300'den fazla müze ve ören yerini ziyaret edecekler. Duyurumuzdan sonra kısa süre içinde 100 binden fazla gencimiz başvurularını yaptı ve ücretsiz müze kartlarına kavuştu. Binlerce gencimiz ise arzu ettikleri müzeleri gezmeye başladılar. Gençlerimiz, "gencnesever.com"a girip ücretsiz müze kartlarını hemen alabilirler, "Gencnesever.com"da ilana çıkan etkinlikler, ücretsiz biletler ve çekilişler için ayrıca başvuruda bulunabilirler" açıklamasında bulundu.

Bakan Kasapoğlu, "İnanıyoruz ki Anadolu’muzu bizi biz yapan değerleri yakından tanıma adına yeni genç arkadaşlarıyla birlikte olma ve kardeşliklerini güçlendirme adına ve tabii ki eşsiz Anadolu’muzun güzide zenginliklerinin tekrar farkına varma anlamında gençlerimiz inşallah bu yaz birlikte yaşayacaklar. Zaman zaman biz de onlara katılacağız. "Gencnesever.com" ve bununla birlikte "444 0 472 ALOGSB" hattımızı bir kez daha ilan ediyorum." dedi.

Tüm genç seyahat severleri ülkemizin dört bir yanındaki yurtlarımıza bir kez daha davet ettiğini belirten Kasapoğlu, "Hizmet felsefemiz gençlerimizin her süreçlerin içerisinde planlamasından uygulamasına, denetimine kadar var olması en önemli önceliğimiz. Gençlerimizle birlikte karar vererek, gençlerimizle birlikte uygulayarak ve geliştirerek inşallah hizmet çıtamızı yükseltmeye ve gençlerimizin mutluluğu için mutluluğu büyütmek var." ifadelerini kullandı.

Yurtlardaki konaklama konusunda sınırlamaya ilişkin soru üzerine de Bakan Kasapoğlu, "Her ilde 3'er gün konaklama süreci var, ona göre programlarını yapıp her ilde 3'er gün konaklamaya devam edecekler" dedi.

"Milli Sporcularımız, her zaman olduğu gibi yine bizlere büyük heyecanlar yaşattılar"

Bakan Kasapoğlu, 19. Akdeniz Oyunları’nda milli sporcularımızın önemli başarılara imza attıklarını belirterek, "Sporcularımız, her zaman olduğu gibi yine bizlere büyük heyecanlar yaşattı. Evlatlarımız elde ettikleri toplam 108 madalya ile milletimizin göğsünü kabarttı. 24 branşta 185 erkek ve 134 kadın sporcuyla katıldığımız Akdeniz Oyunları’nda 17 farklı branşta madalya elde ettik. 6 branşta madalya sıralamasının zirvesinde, 6 branşta ise ilk 3’te yer alarak, 17 farklı branşta madalya kazanarak, Türkiye’nin branş çeşitliliğinde ne seviyelere geldiğini, bocceden tekvandoya, tekvandodan güreşe, güreşten okçuluğa ve yüzmeye kadar, hem branş çeşitliliğimiz hem de ülkemizin her alanda büyüyen iddiası gururla ilerliyor." diye konuştu.

Tesisleşme noktasında Türkiye’nin çok önemli bir seviyeye geldiğini kaydeden Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sporcu yetiştirme çalışmaları, performans takip sistemi ve modern antrenman teknikleri, dünyanın en muhteşem tesisleriyle bir araya geldiğinde, bunun üzerine sporcularımızın azim ve kararlılıkları eklendiğinde hedeflerimize ulaşma noktasında önümüzde hiçbir engelin olmadığını bir kez daha gördük. Daha önce temsilci dahi gönderemediğimiz branşlarda bugün hamdolsun madalyalarıyla hem de altınıyla gümüşüyle iddialı madalyalarla bizi temsil eden sporcularımız var. Hamdolsun performansta çok farklı noktadayız, bu vesileyle Akdeniz Oyunları'ndaki bu gurur tablosunu bizlere yaşatan sporculara, antrenörlerine ve ailelerine müteşekkiriz. Bakanlık olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da inançla azimle kararlılıkla aynı yola başarıya birlikte koşmaya devam edeceğiz."