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Bakan Kasapoğlu'ndan kitap okuyan gençlere 100 TL'lik teşvik
GÜNDEM 30.10.2022, 18:40
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, kitap okumaya teşvik amacıyla sosyal medya hesabından 2023 takipçisine 100 TL değerinde GSB Kitap Kart hediye edeceğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, gençleri kitap okumaya davet etti.
Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kitap okumayı yaşamlarının bir parçası haline getirmelerini istediklerini belirterek, "Cumhuriyetimizin 99. yılına özel, yorumlara #GençlikOkuyor etiketiyle okuduğu kitabı paylaşan 2023 takipçimize 100 TL değerinde GSB Kitap Kart hediye ediyoruz" ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/kasapoglu/status/1586730602467889153
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