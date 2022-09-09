Bakan Kasapoğlu'ndan Bursa'ya özel 'yurt' mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, GSB Yurtlarıyla ilgili Bursa'nın 20 yılda ulaştığı yurt ve kapasite sayılarına ilişkin özel paylaşımda bulundu. Bakan Kasapoğlu'nun paylaşımını Bursa'da bir çok siyasi ve yönetici alıntılayarak, Bursa'ya özel ilgiye teşekkür etti.BURSA (İGFA) - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, bakanlığın yurtlarıyla ilgili Bursa'ya özel bilgi paylaştı.

Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yerleştirme oranının ilk fazda yüzde 100 olduğuna ve yedek öğrencilerin kalmadığına dikkati çekti.

Kasapoğlu, Bursa'da 11 yurt, 18 bin 225 kapasite ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın hep yanlarında olduğuna vurgu yaparak 20 yıllık Bursa’daki değişimi inografik veriyle paylaştı.

2002 yılında 2 yurt sayısının bulunduğu Bursa’da 20 yılda 11’e ulaştıklarını belirten Kasapoğlu, 2022 20 yine 20 yıl önce 5 bin 726 yurt kapasitesine sahip Bursa’da bugün 10 bin 335 kız, 7 bin 890 erkek yurt kapasite ile bu sayının 18 bin 225’e ulaştığını duyurdu.

Bakan Kasapoğlu, inografik veride Bursa merkezde bulunan Bursa Emir Sultan Öğrenci Yurdu, Orhangazi Yurdu, Uludağ Öğrenci Yurdu, Halime Hatun Kız Öğrenci Yurdu, Nilüfer Hatun Öğrenci Yurdu, Malhun Hatun Öğrenci Yurdu, Mehmet Zahid Kotku Öğrenci Yurdu, Gülruh Hatun Öğrenci Yurdu’na ilişkin kapasitelerin yanı sıra ilçelerden Gemlik ve Karacabey öğrenci yurtları ile İnegöl’de Şirin Hatun Öğrenci Yurdu’na ilişkin kapasite ve görsellere de yer verdi.

https://twitter.com/kasapoglu/status/1567797274205372416

Bakan Kasapoğlu'nun Bursa'ya özel paylaşımı ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, sosyal medya hesabından alıntılayarak yaptığı paylaşımda, "Sayın bakanım yürekten teşekkür ediyorum. Bursa’ya her ziyaretinizde müjdeler verdiniz ama öğrenci kardeşlerimiz hep özelinizdi. İYİKİ VARSINIZ" mesajını iletti.