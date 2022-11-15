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Bakan Kasapoğlu duyurdu... Burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı
GÜNDEM 15.11.2022, 12:18
Üniversite öğrencileri için burs öğrenim kredisi başvuruları başladı. Başvurular 17 Kasım'a kadar sürecek.ANKARA (İGFA) - Bursa öğrenim kredisine ilişkin haberi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, sosyal medya hesabından paylaştı.
BAŞVURULAR E-DEVLET'TEN
Bakan Kasapoğlu, paylaşımında, "Öğrenci arkadaşlarım, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları başladı. 17 Kasım Perşembe günü saat 23.59’a kadar başvurularınızı http://turkiye.gov.tr'den yapabilirsiniz" ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/kasapoglu/status/1592415370664894465
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