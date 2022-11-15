Bakan Kasapoğlu duyurdu... Burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı

Üniversite öğrencileri için burs öğrenim kredisi başvuruları başladı. Başvurular 17 Kasım'a kadar sürecek.ANKARA (İGFA) - Bursa öğrenim kredisine ilişkin haberi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, sosyal medya hesabından paylaştı.

BAŞVURULAR E-DEVLET'TEN

Bakan Kasapoğlu, paylaşımında, "Öğrenci arkadaşlarım, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları başladı. 17 Kasım Perşembe günü saat 23.59’a kadar başvurularınızı http://turkiye.gov.tr'den yapabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/kasapoglu/status/1592415370664894465