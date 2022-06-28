Bakan Karaismailoğlu Sinop Ayancık'ta

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, şiddetli yağış sonrasında taşkınların meydana geldiği Sinop Ayancık'ta incelemelerde bulundu.SİNOP (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bütün kurumlar ve bakanlıkların teyakkuz halinde olduğunu belirterek, binlerce personel, binlerce iş makinesiyle vatandaşımızın, milletimizin yanındayız. Köy yolları ve grup yollarında çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Sinop Ayancık'taki incelemelerin ardından açıklama yapan Bakan Karaismailoğlu, bugün itibariyle yağmurun şiddetinin azaldığını, dere yatağındaki su seviyesinin de çekildiğini söyledi.

Binlerce personel, binlerce iş makinesiyle vatandaşların yanlarında olduklarını belirterek, "Bu son yağmurlarla bu bölgede etkilenen fazla bir şey olmadı. Bundan sonra olmaması için bütün tedbirlerimizi aldık" dedi.

KÖY YOLLARI VE GRUP YOLLARINDA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR

Geçen yıl Ağustos ayında Batı Karadeniz'de büyük bir sel felaketi yaşandığını anımsatan Karaismailoğlu, "Maalesef kayıplarımız da olmuştu. Onun sonrasında tedbirlerimizi aldık. Çalışmalarımıza hızlıca başladık. Onlarca köprümüzü yeniledik, yeniden yaptık. Sellere afetlere dayanıklı köprüler inşa ettik. Şu an arkamızda görünen köprü de yine kışın ortasında açtığımız önemli yapılardan bir tanesi olan İkisu Köprüsü. Buna benzer pek köprüyü bölgede bitirdik. Bu köprüler sayesinde son yağışlardan bölgelerimiz hiç etkilenmedi. Tabi eksiklerimiz var. Özellikle köy yollarında, grup yollarında çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Son bir yıl içinde önemli mesafeler kat edildiğini aktaran Bakan Karaismailoğlu, vatandaşları uyarıları dikkate alması gerektiğini söyledi.