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Bakan Karaismailoğlu: Orta koridorun anahtarıyız

GÜNDEM 01.07.2022, 14:09
Bakan Karaismailoğlu: Orta koridorun anahtarıyız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, deniz taşımacılığının küresel ticaretin belkemiği olduğuna dikkati çekerek, denizcilik sektörüne 2053 yılına kadar 21.6 milyar dolar yatırım gerçekleştirileceğini vurguladı.İSTANBUL (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2. Türkiye Denizcilik Zirvesi’nin açılışında konuştu.

Türkiye Denizcilik Zirvesi kapsamında; Türk denizcilik filosunun geliştirilmesi, gemi insanı istihdamı, lojistik odağında deniz yapıları altyapısı ile jeopolitik gelişmeler konularıyla 4 ana oturumda bir araya gelineceğini dile getiren Bakan Karaismailoğlu, hem ülke, hem de dünya için vazgeçilmez olan denizlerle ilgili stratejinin hedef ve çalışmalarının masaya yatırılacağını söyledi.

DENİZYOLU İLE YAPILAN YÜK HACMİ 5O YILDA 20 KATTAN DAHA FAZLA BÜYÜDÜ

Denizyolu ile yapılan yük hacminin son 50 yılda 20 kattan daha fazla büyüdüğü denizcilik sektörünün, küresel ticarette en stratejik sektör konumunda olduğuna dikkati çeken Bakan Karaismailoğlu, istatistiklerin dünyada COVID-19 dolayısıyla yaşanan yaklaşık yüzde 30’luk ticari daralmanın, 2008 finansal krizinden daha derin olduğunu gösterdiğini kaydetti. Pandemi döneminde, bu zorlu süreçte, ülkemizin lojistik sektörü tüm diğer ülkelerdekiler gibi önemli bir sınav verdiğini kaydeden Bakan Karaismailolu, "2020-21 yıllarında pandeminin etkisiyle navlun fiyatlarının yüksekliği, boş konteyner bulunamaması, ham madde tedarikindeki gecikmelerden dolayı siparişlerin zamanında yerine ulaştırılamaması gibi birçok olumsuzluk yaşanmıştır. Konteyner fiyatları ve navlunları tarihi rekorlar kırmıştır. İşletme maliyetinin yüzde 40-50’sini teşkil eden liman ve elleçleme ücretlerinde yüzde 30’un üzerinde artışlar gözlemlenmiştir. Benzer şekilde dünya denizciliğinin önemli kavşak noktalarından olan Süveyş ve Panama kanallarından geçiş tarifelerinde de önemli artışlar kaydedilmiştir. Spot piyasalardaki olağanüstü navlun artışlarının yanında, uzun dönemli kontratlarla imza altına alınan meblağlardaki artışların da doğrudan etkisiyle ikinci el gemi fiyatları da çok yüksek seviyelere ulaştı” değerlendirmesinde bulundu.

2020 yılının ilk çeyreğinde varil fiyatı 15 dolar olan brent petrolün, 2022 yılında son 10 yılın zirvesini de aştığını ve 2 yıl içerisinde yaklaşık 7 kat arttığını belirten Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, Liman Tıkanıklığı endekslerinde de tarihi zirveler görüldüğünü ve görülmeye devam edildiğini kaydetti.

"ORTA KORİDORUN ANAHTARIYIZ"

Asya-Avrupa kıtaları arasında en kısa, güvenli ve ekonomik uluslararası ulaşım koridoru olan “Orta Koridor” un anahtarı konumundaki ülkemizin uluslararası ticaretteki reddedilemez önemi her geçen gün arttığını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Çin’den Avrupa’ya doğru yola çıkan bir tren; Orta Koridor ve Türkiye’yi tercih ederse 7 bin kilometrelik mesafeyi 12 günde kat ediyor. Aynı tren, Rusya Kuzey Ticaret Yolu’ndan giderse 10 bin kilometrelik yolu en az 20 günde geçebiliyor. Güney Koridoru’nu kullandığında ise gemi ile Süveyş Kanalı üzerinden 20 bin kilometrelik yolu ancak 60 günde aşabiliyor. İşte bu nedenle Orta Koridor, şu an Asya ile Avrupa arasındaki en güvenli, en istikrarlı küresel lojistik koridordur” diye konuştu.

DENİZ TİCARET FİLOMUZ İLE DÜNYADA 15. SIRADAYIZ

Denizcilik sektöründe de son 20 yılda çok önemli ilerlemeler kaydedildiğine dikkati çeken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, 2022 Ocak-Mayıs döneminde, Rusya-Ukrayna savaşına rağmen geçen yılın aynı dönemine nazaran yük elleçlemede yüzde 7,2’lik, konteynerda ise yüzde 3,2’lik artış kaydedildiğini kaydetti.

KANAL İSTANBUL İLE TÜRKİYE’NİN DENİZYOLU TAŞIMACILIĞINDAKİ ROLÜNÜ GÜÇLENDİRECEĞİZ

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, konuşmasında Kanal İstanbul ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

Dünya denizciliğine mal edilecek ve deniz taşımacılığına yeni bir soluk getirecek Kanal İstanbul'un dünyada ve ülkemizde yaşanan teknolojik ve ekonomik gelişmeler, değişen iktisadi yönelimler ve ülkemizin ulaştırma altyapıları konusundaki artan ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkan bir vizyon projesi olduğunun altını çizen Bakan Karaismailoğlu, "Kanal İstanbul tamamlandığında, başta İstanbul Boğazı ve çevresinde can ve mal güvenliğinin sağlaması ve Boğazın tarihsel ve kültürel dokusunu korumasının yanı sıra; Boğaz giriş ve çıkışlarındaki günlerce süren beklemeleri azaltarak İstanbul Boğazı’nın trafik yükünü hafifletecektir” dedi.

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