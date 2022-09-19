Bakan Karaismailoğlu'ndan gençlere 'dikkatli olun' uyarısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, şehirlerde toplu taşımanın ve bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması ve yayalaştırma projelerine dair genel konsepti oluşturduklarını kaydetti. Karaismailoğlu, sürdürülebilir çevrenin oluşturulması ve ulaşım alanında temiz enerjiye geçilmesine yönelik olarak yerli ve milli teknolojilerin gelişmesini teşvik ettiklerini kaydetti.İSTANBUL (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen Mobilite Maratonu'nda üniversite öğrencileri ile Sirkeci Garında bir araya geldi.

Bakan Karaismailoğlu, "Günümüzde özellikle kent içi ulaşımda; mikro-mobiliteye önem veren, temiz enerjili ve akıllı ulaşım çözümlerini kent için hareketlilikte önceliklendiren yaklaşımlar, yarının kentleri için bir yenilik değil, mecburiyettir" dedi.

Bu noktada, Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere birçok ülke 2030-2050 yılları arasında trafik nedeniyle kaynaklanan karbon emisyonunu sıfırlamayı hedeflediğini kaydeden Bakan Karaismailoğlu, "Şu an Avrupada birçok belediye trafik sıkışıklığı ve kirliliğini azaltmak ve yaşam kalitesini artırmak için hareketlilikte zaman kazandıran, çevreci, pratik uygulamaları hayata geçirmek için yoğun bir çaba içerisinde. Günlük ihtiyaçların önemli bir kısmının 15 dakikalık bir zaman dilimi çerçevesinde gerçekleştirilmesi; bu sürecin yürüyerek, bisiklet ya da elektrikli scooter gibi çevreye duyarlı ve mikro-mobilite araçlarıyla ya da toplu taşıma ile kat edilmesine dönük ulaşım planlamaları hedeflenmektedir. Bu kapsamda biz de gerçekleştirdiğimiz tüm proje ve yatırımlarımızı, mobilite, lojistik ve dijitalleşme odağında çevre hassasiyetiyle kurguluyoruz" diye konuştu.

"GENÇLERE; DİKKATLİ OLUN UYARISI"

Türkiye'yi dünyaya bağlayacak bütünsel kalkınma odaklı vizyonun, Avrupa Yeşil Mutabakatı, Paris İklim Anlaşması ve Avrupa İklim Yasası gibi Avrupa Birliğinin temel yaklaşımları ile de birçok ortak paydaya sahip olduğunu vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, proje çalışma alanlarında çevre temizliği için her türlü önlemin alındığını, çevresel hasarın en aza indirildiğini, olası kayıpları da fazlasıyla ve daha özenli bir şekilde telafi edecek her türlü çalışmayı büyük bir titizlikle hayata geçirdiklerini söyledi.

Raylı sistemlerin yaygınlaştırılmasının yanı sıra, yine karbon emisyonunu azaltıcı politikalar çerçevesinde yeni nesil yöntemler ile de karbon emisyonunu azaltmayı hedeflediklerini kaydetti.

BİSİKLET KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASINA VE YAYALAŞTIRMA PROJELERİNE ÖNEM VERİYORUZ

Şehirlerde bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması ve yayalaştırma projelerine de büyük önem verdiklerine vurgu yapan Bakan Karaismailoğlu, özellikle, bisiklet yollarının oluşturulması hususunda çok ciddi çalışmaların olduğunu söyledi.

"Bu yolları daha da arttırmaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" diyen Karaismailoğlu, mikro hareketlilik araçlarının yollarını metro ve tren hatlarına entegre ettiklerini kaydetti.

Bakan Karaismailoğlu, "Şehirlerde toplu taşımanın ve bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması ve yayalaştırma projelerine dair genel konsepti oluşturuyoruz. Kazlıçeşme-Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Rekreasyon Odaklı Dönüşüm Projemiz de bunun en güzel örneklerinden biridir. Bu proje sadece bir raylı sistem projesi değil, aynı zamanda yaya odaklı yeni nesil bir ulaşım projesidir. Mevcutta Sirkeci-Kazlıçeşme arasında 8,3 kilometrelik hatta gerekli iyileştirmeler ve değişimler yapılarak, hattı tekrardan kullanıma açacağız. Bu proje bir raylı sistem projesi olması ile birlikte kapsamında; 7,5 kilometre bisiklet yolu, 7,5 kilometre yaya yolu, 10 bin metrekare meydan ve rekreasyon alanları, 6 bin metrekare kapalı sosyal kültürel alan, 74 bin metrekare yeni yeşil alan, 3 adet yaya üst geçidi, 22 adet karayolu ve yaya alt geçidi, Yedikule, Kocamustafapaşa, Yenikapı, Kumkapı olmak üzere 4 adet Tescilli İstasyonu, Sirkeci ve Cankurtaran olmak üzere 2 adet yenilenecek istasyon ve Kazlıçeşme ile Cerrahpaşadaki 2 yeni istasyonu yer alıyor" değerlendirmesinde bulundu.