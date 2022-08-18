Bakan Karaismailoğlu'ndan Eskişehir-Sarıcakaya yoluna inceleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Eskişehir-Sarıcakaya projesini 2023 yılında tamamlayarak hizmete sunacaklarını belirterek, yol yapımı tamamlandığında yıllık toplam 21,5 milyon lira tasarruf sağlanacağını söyledi.ESKİŞEHİR (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Eskişehir-Sarıcakaya yolu yapım şantiyesini ziyaret etti; proje hakkında bilgi aldı.

Şantiye ziyareti sonrasında açıklama yapan Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin, bugünlere hiç kolay gelmediğini söyledi.

"Yarınlar için seçeceğimiz yolun ne olacağını belirlemek içinse bir yıldan az zamanımız kaldı" diyen Bakan Karaismailoğlu, "Bir yanda elde ettiği tarihi yatırım, kalkınma, refah başarıları ile ülkemize Cumhuriyet tarihinin en aydınlık, en güçlü, en parlak dönemini yaşatan AK Parti ve Cumhur İttifakı, diğer yanda ise yalan siyasetini bir yaşam biçimi edinen, şahsi menfaatleri için dış mihraklarla, darbecilerle bile iş tutmaya hevesli muhalefet mensupları. Ülkemiz; 2002 yılına kadar yatırımın göz ardı edildiği, milletinin refahının düşünülmediği bir ülkeydi. Ekonomik kriz sıradanlaştırılmış, kazananlar milletimiz değil hep başkaları olmuştu. Ancak, AK Parti iktidarı ile birlikte Türkiye; istihdamdan yatırıma ihracattan üretime, yabancı yatırımdan turizme kadar her alanda rekorlar kırmayı başardı. Artık ihracatta üst üste rekor kırıyor, bir yıl içerisinde uzaya iki haberleşme uydusunu gönderebiliyor, yerli ve milli imkanlarla kendi uydusunu geliştiren 10 ülkeden biri olma yolunda ilerliyoruz. Ülkemizin duruşu kadar itibarı da hiç olmadığı kadar güçlü bir konumda. Ulaştırma ve altyapı anlamında Türkiye, Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir kalkınma hamlesine şahit oldu" diye konuştu.

AK Parti hükümeti ve yatırım anlayışında durmak yok, yola devam ilkesinin hakim olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, bu nedenle 2053 yılına ilişkin hedeflerin şimdiden belirlendiğini söyledi.

TOPLAM 21,5 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLAYACAĞIZ

Eskişehir'de devam eden 7 ayrı karayolu yatırımlarından biri olan projede hep birlikte olduklarını belirten Karaismailoğlu, uzunluğu 42 kilometre olan Eskişehir-Sarıcakaya yolunun 5 kilometresinin bölünmüş yol olarak önceki yıllarda tamamlanıp hizmete sunulduğunu anımsattı.

Kalan 37 kilometrelik kesimin ihalesini de tamamlandığını kaydeden Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, "Yol yapım çalışmasında geçtiğimiz yıl toprak ve sanat yapılarını tamamladık. Bu yıl da 4,5 kilometrelik kesimde bitümlü sıcak kaplamalı bölünmüş yol yapacağız. Ayrıca, 5,5 kilometre de tek yol yapımı hedefliyoruz. Bu yol projemizi, 2023 yılında tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. Bu yolumuzun yapımı tamamlandığında; zamandan 17,5 milyon lira, akaryakıttan 4 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 21,5 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Bu şekilde, yıllık karbon emisyon salınımı da 863 ton azaltılacak" dedi.

Bu arada günlük kısır döngü ve polemiklere ayıracak vakitlerinin de olmadığını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Bizim vaktimiz de enerjimiz de aklımız fikrimiz de yalnızca milletimizle. Ona sunacağımız hizmetlerin planlamasında, inşasındadır" dedi.