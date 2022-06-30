Bakan Karaismailoğlu: Lojistikte 'süper güç' olma yolunda ilerliyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, lojistik süper güç olma yolunda ilerlemeye devam edeceklerini belirterek, bu ilerleyişte Kocaeli’ne yatırımların devam edeceğini açıkladı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın düzenlediği ‘’Ulaşıma 2053 Körfez Lojistik Çalıştayı’’ Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleştirildi.

Ulaşım yatırımları, lojistik merkezler, ulaşım modlarının entegrasyonu, lojistikte maliyetlerin düşürülmesi, yeşil enerji ve emisyon azaltımı gibi önemli konularının ele alındığı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlenen ‘’Ulaşıma 2053 Körfez Lojistik Çalıştayı’’ geniş bir katılımla Kocaeli Kongre Merkezinde yapıldı.

“66 İLİN TOPLAMINDAN FAZLA VERGİ VERİYORUZ”

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “2021 yılında 110 milyar TL vergi toplanan bir şehirdesiniz. Türkiye’de 66 ilin topladığı vergiden daha fazla vergi topluyoruz. İhtiyacımız olan altyapı için sizden destek istiyoruz. Lojistik köylerin kurulmasını önemsiyoruz. Cengiz Topel Havalimanından yaz aylarında uçuşlar yapılmasını istiyoruz. Burası sadece Kocaeli’nin değil, Sakarya ve Düzce’nin de havalimanı olabilir” ifadesini kullandı.

“BÖLGEMİZİN KADERİNİ ETKİLEYECEK BİR ÇALIŞMA”

Ulaşım konusunda önemli projelerin hayata geçtiğini belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, önümüzdeki süreçte hem Kocaeli için, hem de Marmara bölgesi için tartışmasız en önemli vizyon işlerden birinin lojistik konusunda atılacak adımlar olacağını kaydetti.

"Lojistik köy oluşturulmalı" diyen Başkan Büyükakın, "Demiryolu hatlarıyla entegreli bir şekilde olmalı. Bu Büyükşehir Belediyesi’nin yapabileceği bir organizasyon değil. Yeni bir lojistik köy oluşturulması Bakanlıklar arası bir çalışmayı gerektiriyor. Lojistik köyde büyük depoların, antrepoların, dağıtım zincirlerinin olduğu bir yerden bahsediyoruz. Kocaeli’nde günlük 200 bin kamyon hareket ediyor. Kuzey Marmara Otoyolunu yaptık ama Güney Marmara Otoyoluna da ihtiyacımız var. Üretim ve depolama alanlarını, ulusal ve uluslararası karayolu bağlantılarını demir yollarıyla güçlendirmek gerekiyor. Bu çalışmayla karayollarımızın üzerindeki ağır vasıta baskısı da azaltmış olacak. Körfezin her yerinin liman olacak hali yok. Kargo taşımacılığının arttırılması yine aynı şekilde Cengiz Topel Havalimanından başlaması ve bunun bir lojistik hareket imkanı olarak da değerlendirilmesi gerekiyor. En azından kargo taşımacılıklarının Cengiz Topel Havalimanında başlatılması kente başka fırsatlar getirecektir” diye konuştu.

LOJİSTİK SÜPER GÜÇ OLMA YOLUNDA İLERLİYORUZ”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin üç kıtayı birbirine bağlayan, iki önemli deniz havzasının ortasında, çok değerli jeostratejik ve jeopolitik konuma sahip olduğuna dikkati çekti.

Türkiye’nin dünyayla olan çok modlu ulaşım bağlantılarını sağlarken, uluslararası koridorlar oluşturarak kıtalar arasında kesintisiz ve kaliteli ulaşım altyapılarının tesis edildiğini ifade eden Karaismailoğlu, bu kapsamda ana hedefleri olan lojistik süper güç olma yolunda ilerlediklerini kyadetti. "Tüm adımlarımız için pusulamız ise “2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı” diyen Karaismailoğlu, "Dünyadaki dönüşümlerin baş döndürücü hızına hepimiz şahidiz. Gayemizse buna ayak uydurmak değil, dönüşümün önünde yer alarak geleceğe hazırlıklı olmaktır” dedi.

“TÜRKİYE PANDEMİYE RAĞMEN BÜYÜMEYE DEVAM ETTİ”

Türkiye’nin pandemi ve krize rağmen büyüdüğüne dikkat çeken Bakan İsmailoğlu, Türkiye’yi bölgesinin lojistik üssü olması için toplam 13,6 milyon ton kapasiteli 13 ayrı lojistik merkezini işletmeye açtıklarını anlattı.

Krize rağmen aldığımız tedbirlerle üretim, istihdam ve yatırıma devam ettiklerini belirten Bakan İsmailoğlu, "Pandemide dünyanın önde gelen ülkelerin ekonomileri küçülürken, Türkiye büyümede dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer aldı. Bildiğiniz gibi bu süreçte ülkemiz, tüm dünya ülkeleri gibi lojistik sektöründe önemli bir sınav verdi. Ne mutlu bize ki; bu sınavdan alnımızın akıyla geçtik’’ dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Ulaştırma 2053 Hedefleri çerçevesinde bir ‘Sanayi Başkenti’ olan Kocaeli’de, sürekli büyüyen sanayi yatırımlarının ihtiyacına paralel olarak İzmit Körfezi’nde yer alan limanların da gelişen ve büyüyen sanayinin yarattığı yük artışına paralel şekilde planlanması ve bu planlara göre de geliştirilmesini sağlayacaklarını söyledi.