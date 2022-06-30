Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu: Lojistikte 'süper güç' olma yolunda ilerliyoruz

GÜNDEM 30.06.2022, 13:05
Bakan Karaismailoğlu: Lojistikte 'süper güç' olma yolunda ilerliyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, lojistik süper güç olma yolunda ilerlemeye devam edeceklerini belirterek, bu ilerleyişte Kocaeli’ne yatırımların devam edeceğini açıkladı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın düzenlediği ‘’Ulaşıma 2053 Körfez Lojistik Çalıştayı’’ Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleştirildi.

Ulaşım yatırımları, lojistik merkezler, ulaşım modlarının entegrasyonu, lojistikte maliyetlerin düşürülmesi, yeşil enerji ve emisyon azaltımı gibi önemli konularının ele alındığı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlenen ‘’Ulaşıma 2053 Körfez Lojistik Çalıştayı’’ geniş bir katılımla Kocaeli Kongre Merkezinde yapıldı.

“66 İLİN TOPLAMINDAN FAZLA VERGİ VERİYORUZ”

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “2021 yılında 110 milyar TL vergi toplanan bir şehirdesiniz. Türkiye’de 66 ilin topladığı vergiden daha fazla vergi topluyoruz. İhtiyacımız olan altyapı için sizden destek istiyoruz. Lojistik köylerin kurulmasını önemsiyoruz. Cengiz Topel Havalimanından yaz aylarında uçuşlar yapılmasını istiyoruz. Burası sadece Kocaeli’nin değil, Sakarya ve Düzce’nin de havalimanı olabilir” ifadesini kullandı.

“BÖLGEMİZİN KADERİNİ ETKİLEYECEK BİR ÇALIŞMA”

Ulaşım konusunda önemli projelerin hayata geçtiğini belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, önümüzdeki süreçte hem Kocaeli için, hem de Marmara bölgesi için tartışmasız en önemli vizyon işlerden birinin lojistik konusunda atılacak adımlar olacağını kaydetti.

"Lojistik köy oluşturulmalı" diyen Başkan Büyükakın, "Demiryolu hatlarıyla entegreli bir şekilde olmalı. Bu Büyükşehir Belediyesi’nin yapabileceği bir organizasyon değil. Yeni bir lojistik köy oluşturulması Bakanlıklar arası bir çalışmayı gerektiriyor. Lojistik köyde büyük depoların, antrepoların, dağıtım zincirlerinin olduğu bir yerden bahsediyoruz. Kocaeli’nde günlük 200 bin kamyon hareket ediyor. Kuzey Marmara Otoyolunu yaptık ama Güney Marmara Otoyoluna da ihtiyacımız var. Üretim ve depolama alanlarını, ulusal ve uluslararası karayolu bağlantılarını demir yollarıyla güçlendirmek gerekiyor. Bu çalışmayla karayollarımızın üzerindeki ağır vasıta baskısı da azaltmış olacak. Körfezin her yerinin liman olacak hali yok. Kargo taşımacılığının arttırılması yine aynı şekilde Cengiz Topel Havalimanından başlaması ve bunun bir lojistik hareket imkanı olarak da değerlendirilmesi gerekiyor. En azından kargo taşımacılıklarının Cengiz Topel Havalimanında başlatılması kente başka fırsatlar getirecektir” diye konuştu.

LOJİSTİK SÜPER GÜÇ OLMA YOLUNDA İLERLİYORUZ”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin üç kıtayı birbirine bağlayan, iki önemli deniz havzasının ortasında, çok değerli jeostratejik ve jeopolitik konuma sahip olduğuna dikkati çekti. 

Türkiye’nin dünyayla olan çok modlu ulaşım bağlantılarını sağlarken, uluslararası koridorlar oluşturarak kıtalar arasında kesintisiz ve kaliteli ulaşım altyapılarının tesis edildiğini ifade eden Karaismailoğlu, bu kapsamda ana hedefleri olan lojistik süper güç olma yolunda ilerlediklerini kyadetti. "Tüm adımlarımız için pusulamız ise “2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı” diyen Karaismailoğlu, "Dünyadaki dönüşümlerin baş döndürücü hızına hepimiz şahidiz. Gayemizse buna ayak uydurmak değil, dönüşümün önünde yer alarak geleceğe hazırlıklı olmaktır” dedi.

“TÜRKİYE PANDEMİYE RAĞMEN BÜYÜMEYE DEVAM ETTİ”

Türkiye’nin pandemi ve krize rağmen büyüdüğüne dikkat çeken Bakan İsmailoğlu, Türkiye’yi bölgesinin lojistik üssü olması için toplam 13,6 milyon ton kapasiteli 13 ayrı lojistik merkezini işletmeye açtıklarını anlattı.

Krize rağmen aldığımız tedbirlerle üretim, istihdam ve yatırıma devam ettiklerini belirten Bakan İsmailoğlu, "Pandemide dünyanın önde gelen ülkelerin ekonomileri küçülürken, Türkiye büyümede dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer aldı. Bildiğiniz gibi bu süreçte ülkemiz, tüm dünya ülkeleri gibi lojistik sektöründe önemli bir sınav verdi. Ne mutlu bize ki; bu sınavdan alnımızın akıyla geçtik’’ dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Ulaştırma 2053 Hedefleri çerçevesinde bir ‘Sanayi Başkenti’ olan Kocaeli’de, sürekli büyüyen sanayi yatırımlarının ihtiyacına paralel olarak İzmit Körfezi’nde yer alan limanların da gelişen ve büyüyen sanayinin yarattığı yük artışına paralel şekilde planlanması ve bu planlara göre de  geliştirilmesini sağlayacaklarını söyledi.

Yorumlar (0)
21
açık
Namaz Vakti 01 Temmuz 2022
İmsak 03:29
Güneş 05:29
Öğle 13:13
İkindi 17:13
Akşam 20:47
Yatsı 22:38
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31