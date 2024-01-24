Bakan Kacır: Uzay sanayiini geliştireceğiz

Milli Uzay Programı'nda en önemli hedeflerden birinin uzay sanayiini geliştirmek olduğunu kaydeden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara'da 'Uzay Teknoloji Geliştirme Bölgesi' kuracaklarını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Uzay Programında en önemli hedeflerimizden biri uzay sanayiini geliştirmek olduğunu kaydetti.

Axiom Space firmasındaki ziyarete ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Kacır, uydu üretiminde elde ettiğimiz tecrübeyi yeni projelere taşıyacaklarını kaydetit.

Uzay sistemlerinde ve uzay araştırmalarında ekosistemi güçlendireceklerinin altını çizen Bakan Kacır, "600 milyar doları aşan uzay ekonomisinden daha fazla pay alacağız. Ankara’da “Uzay Teknoloji Geliştirme Bölgesi” kuracağız. Özel sektörü destekleyeceğiz. Küresel projelerde rol alacağız" diye konuştu.

https://twitter.com/mfatihkacir/status/1750052572516196362