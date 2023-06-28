Bakan Işıkhan, Mardin’de işçilerle yemek yedi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin’deki temasları kapsamında Eti Bakır Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesislerinde işçilerle bir araya geldi.MARDİN (İGFA) - Bakan Işıkhan, beraberinde Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Mardin Milletvekili Muhammed Adak ile Mazıdağı ilçesinde Eti Bakır Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesislerini ziyaret etti.
Firma yetkililerinden bilgi alan Işıkhan, daha sonra tesisi gezerek ardından öğlen yemeğinde bir araya geldiği işçilerle yemek yedi, sohbet etti.
Bakan Işıkhan daha sonra Gara şehidi Vedat Kaya’nın ailesini, 15 Temmuz gazisi Halil Alğan’ı ve 6 Şubatta Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden etkilenen Hakan Doğruer ve ailesini ziyaret etti.
Ardından Mardin Şehir Hastanesinin inşaat sahasını gezen Işıkhan, burada incelemelerde bulundu.
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