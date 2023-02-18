Bakan Hulusi Akar denetime çıktı

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Antakya’da Mehmetçik'in çadır kurma ve güvenlik faaliyetlerini denetledi.

HATAY (İGFA) - Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen "asrın felaketi"nin hemen ardından beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever ile Hatay’a gelen Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, kentteki nöbet, devriye, arama kurtarma ve yaşam destek faaliyetlerini ilk günden itibaren yerinde takip etmeyi sürdürüyor.

Antakya merkezdeki Türk Silahlı Kuvvetleri İrtibat Bürosuna giderek nöbet, devriye, arama kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra yaşam destek çalışmalarına ilişkin bilgi alan Bakan Akar, güvenliği sağlamakla görevli komandolarla da sohbet etti.

Daha sonra bakanlığımıza bağlı ASFAT tarafından kurulan günlük 10 bin kişilik yemek dağıtım kapasitesine sahip mutfak ile Türk Silahlı Kuvvetlerine ait ekmek fırınını denetleyen Bakan Akar, burada yemek yiyen vatandaşları ziyaret etti.

Hazal isimli küçük kız ve ailesiyle yakından ilgilenen, onların taleplerini dinleyen Bakan Akar, Mehmetçik tarafından Atakaş Hatayspor Tesislerindeki alanda gerçekleştirilen çadır kurulum çalışmalarını da inceledi. Çalışmalara ilişkin bilgi alan, talimat veren Bakan Akar, deprem sonrası tekrar faaliyetlerine başlayan bir fırını da ziyaret etti, ekmek dağıttı.

İş yerinin sahibi kardeşlerle sohbet eden Bakan Akar’a fırıncılar, “Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Depremin ilk gününden beri iş yerimizi hiç kapatmadık. Hepimiz birlikte yaralarımızı saracak, inşallah bu günleri de atlatacağız.” dedi.

Depremin zarar verdiği tarihî Ulu Camii ve Habib-i Neccar Camii’nde incelemelerde bulunan, yetkililerden bilgi alan Bakan Akar, Antakya’da depremin ardından başlatılan çalışmaları da yerinde inceledi.

HATAY’DA 14 BİN MEHMETÇİK FİİLEN SAHADA

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, incelemelerinin ardından yaptığı değerlendirmede, “9 bini Antakya’da olmak üzere Hatay’da toplam 14 bin Mehmetçiğimiz sahada fiilen görev yapıyor.” dedi.

Mehmetçiğin nöbet, devriye, arama kurtarma ve yaşam destek faaliyetlerini yerine getirdiğini aktaran Bakan Akar, “Gıda ve su laboratuvarlarımızdan birini Antakya’da görevlendirdik. Kentte 12 bin çadırın kurulmasında Mehmetçik önemli görevler üstlendi. Çadır kentlerin olduğu alanlara yangın söndürme cihazları da gönderdik.” diye konuştu.

MSB’ye bağlı ASFAT AŞ tarafından kurulan günlük 10 bin kişilik yemek dağıtım kapasitesine sahip mutfak ile 13 sahra fırının yoğun şekilde çalıştığını aktaran Bakan Akar, “Depremin çok büyük yıkıma neden olduğu Antakya’da sıkıntıları hafifletebilmek adına Türk Silahlı Kuvvetleri olarak günde 50 bin kişilik yemek çıkarıyor, 130 bin ekmek üretiyoruz. Diğer gelen yardımlarla birlikte yemek, ekmek ve su ihtiyaçları karşılanıyor. Depremin meydana geldiği günden bu yana Mehmetçik tarafından 350 bin kişiye sıcak yemek verildi, 1 milyon 800 bin kumanya, 250 bin ekmek dağıtıldı.” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara ve personele 20 bin cep sobasının verildiğini belirten Bakan Akar, akaryakıt desteği kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri depolarından 80 bin ton akaryakıt dağıtıldığını söyledi.

Gönderdikleri seyyar banyo, tuvalet ve çamaşırhanelerin de hizmet verdiğini aktaran Bakan Akar, gelen yardımların düzenli ve hızlı şekilde dağıtımının yapılması için Serinyol Kışlasında lojistik destek üssü kurulduğunu da kaydetti. Bakan Akar, “Acımız, kederimiz büyük. Bu yaraları sarmak için ilk günden itibaren asil milletimizle birlikte omuz omuza çalışarak tek yumruk, tek yürek olarak inşallah tüm bu sıkıntıların üstesinden gelecek, yaralarımızı saracağız.” diye konuştu.